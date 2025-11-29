- انتهت مباراة مولودية الجزائر وصن داونز بالتعادل السلبي (0-0) في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارة مولودية الجزائر أمام الهلال السوداني (1-2) في الجولة الأولى. - طالب مولودية الجزائر بطرد لاعب صن داونز كانو كوبيدو بعد دفعه الحسن بانغورا، لكن الحكم اكتفى بإنذاره، معتبرًا أن الحادثة لم تستوفِ شروط الفرصة المحققة للتسجيل. - أكد خبير التحكيم جمال الشريف صحة قرار الحكم، حيث لم تتوفر جميع الشروط الأربعة للفرصة المحققة، مما أدى لاحتساب ركلة حرة وإنذار اللاعب.

حسم التعادل السلبي المواجهة بين فريق مولودية الجزائر وضيفه صن داونز الجنوب أفريقي، مساء الجمعة، بنتيجة (0ـ0)، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، ليفشل بالتالي في تحقيق الانتصار الأول في رصيده في المسابقة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الهلال السوداني بنتيجة (1ـ2).

وطالب فريق مولودية الجزائر بطرد لاعب من صن داونز في الشوط الأول، غير أن الحكم اكتفى بإنذاره، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن هذه الحالة: " في الدقيقة الـ31، مُررت الكرة إلى منتصف ملعب صن داونز باتجاه لاعب مولودية الجزائر الحسن بانغورا، الذي تحرك بين مدافعين بعد أن استخلص الكرة واقترب من حدود منطقة الجزاء لصن داونز، وهنا تعرّض إلى عمليّة دفع من الخلف من اللاعب كانو كوبيدو، الذي دفع بانغورا من الخلف بيده اليسرى ليسقط المهاجم من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها. وأعلن الحكم عن مخالفة خارج منطقة الجزاء، وأشهر البطاقة الصفراء لكوبيدو".

وتابع الحكم المونديالي شرح الحالة ليؤكد: " قرار الحكم كان صحيحاً، فالفرصة المُحققة للتهديف يجب أن تتوفر فيها أربعة شروط، وفي هذه الحالة تحققت ثلاثة شروط فقط، فاللاعب كان مسيطراً على الكرة وقريباً من المرمى ومواجهاً له، ولكن الظهير الأيسر ديفيد لونغا كان على الخط نفسه تقريباً، كما أنه كان قريباً من الحسن بانغورا، وبالتالي كان قادراً على للحاق به، وبالتالي منافسته وإجهاض الفرص السانحة للتهديف، نتيجة بعد المسافة أيضاً. والحالة كانت تتصف بالهجمة الواعدة ولم ترتق إلى الفرصة المحققة للتسجيل، لأن واحداً من الشروط الأربعة لم يكن واضحاً ومؤكداً، وبالتالي احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء وأشهر بطاقة الإنذار لهذا الخطأ التكتيكي، وبالتالي فإن القرار كان صحيحاً لعدم توفر الشروط الأربعة كاملة للفرصة المحققة".