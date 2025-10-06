مولر يُسجل هدفه السادس ويقترب مع فانكوفر من لقب الدوري الأميركي

سجل النجم الألماني توماس مولر (36 سنة)، هدفاً جديداً مع فريقه فانكوفر وايتكابس ليُقربه أكثر من لقب بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم في هذا الموسم، وليُتابع عروضه القوية منذ انتقاله إلى الفريق الأميركي بعد مغادرته نادي بايرن ميونخ الألماني. وتفوق فريق فانكوفر وايتكابس على منافسه سان خوسيه إيرثكويكس (4-1)، فجر اليوم الاثنين، على ملعب "بي سي بلايس"، ليقترب أكثر من لقب المنطقة الغربية في بطولة الدوري الأميركي لكرة القدم. وسجل نجم المنتخب الألماني وبايرن ميونخ السابق الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57 بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء، ليواصل تألقه التهديفي منذ انتقاله إلى الدوري الأميركي.

ورفع مولر غلته إلى ستة أهداف في سبع مباريات في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى فانكوفر في السادس من أغسطس/آب قادماً من عملاق بافاريا. وارتقى فانكوفر الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم للمركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 60 نقطة، متساوياً مع سان دييغو أف سي المتصدر، ولكن مع مباراة أقل، ما يشرع الباب أمامه للاستئثار بالمركز الأول في حال فوزه بمباراتيه الأخيرتين ضمن منافسات الموسم المنتظم.

وبفوز فريق فانكوفر، ضمن فريقا أوستن اف سي صاحب المركز السادس وبورتلاند تيمبيرز السابع التأهل إلى الأدوار الإقصائية، كما حقق لوس أنجليس اف سي، الذي ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية، فوزه الخامس توالياً وجاء على حساب أتلانتا يونايتد بهدف نظيف. ويحتل لوس أنجليس اف سي المركز الرابع في المنطقة الغربية برصيد 56 نقطة، متأخراً بفارق أربع نقاط عن المتصدر، لكنه لعب مباراتين أقل من سان دييغو ومباراة أقل من فانكوفر.