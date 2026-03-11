موقف "فيفا" تجاه العراق يُثير فضيحةً قبل كأس العالم 2026

- يواجه الاتحاد العراقي لكرة القدم أزمة بسبب إلغاء الرحلات الجوية وسط توترات الشرق الأوسط، مما يعوق استعدادات منتخب "أسود الرافدين" لمباريات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026. - انتقد موقع فوت ميركاتو صمت "فيفا" تجاه طلب العراق بتأجيل المباريات، مشيراً إلى أن موقف الاتحاد الدولي يثير الجدل ويعكس تناقضاً مع تصريحاته السابقة حول دور الرياضة في تعزيز السلام. - مدرب العراق، أرنولد غراهام، يرى أن تأجيل المباريات سيوفر الوقت اللازم للاستعداد، ويتيح فرصة للعراق والإمارات للمشاركة في حال انسحاب إيران.

لم يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موقفه حول رغبة العراق في تأجيل مباريات الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يُواجه الاتحاد العراقي أزمة حقيقية بسبب إلغاء العديد من الرحلات الجوية وسط احتدام الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ما يمنع منتخب "أسود الرافدين" من الإعداد للمباريات في ظروف مثالية، وهو الذي وسيواجه الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام.

وانتقد موقع فوت ميركاتو الفرنسي، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، صمت الاتحاد الدولي، معتبراً أن "موقف "فيفا" تجاه العراق يُثير فضيحة قبل كأس العالم 2026". وجاء في المقال: "في ظل هذا المناخ من عدم الاستقرار السياسي الشديد، يتعرض "فيفا" لانتقادات شديدة بسبب صمته، وعدم وجود ردة فعل واضحة، ورفضه الواضح لاتخاذ قرارات من شأنها أن تأخذ في الاعتبار الواقع الإنساني والجيوسياسي الذي يثقل كاهل المنتخب العراقي". وتابع المقال: "حتى الآن، لا يزال رد الاتحاد الدولي لكرة القدم غامضاً، مما يُؤجج شعوراً بالتجاهل والتناقض في تعامله مع أزمة تتجاوز بكثير نطاق الرياضة. ويتناقض هذا الموقف تناقضًا صارخًا مع تصريحات "فيفا" السابقة بشأن دور الرياضة في تعزيز السلام".

وصرّح مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الأسترالي أرنولد غراهام، بشأن وضع منتخب "أسود الرافدين" لوكالة الأنباء الأسترالية، قائلاً: "لن يكون إعداد فريق مكون بالكامل من لاعبين محترفين خارج العراق هو الحل الأفضل، ونحن بحاجة إلى أفضل تشكيلة لدينا لخوض أهم مباراة في تاريخ البلاد منذ 40 عاماً. إذا قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل المباراة، فسيتيح لنا ذلك الوقت الكافي للاستعداد الأمثل. دعوا بوليفيا تلعب ضد سورينام هذا الشهر، ثم قبل أسبوع من انطلاق كأس العالم، سنلعب نحن ضد الفائز في الولايات المتحدة. في رأيي، سيمنح هذا فيفا مزيداً من الوقت لاتخاذ قراره بشأن إيران. إذا انسحبت إيران، فسنشارك في كأس العالم، مما سيتيح أيضاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تغلبنا عليها في التصفيات، فرصة الاستعداد لمواجهة بوليفيا أو سورينام".