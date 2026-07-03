موقع سري وأجهزة للنوم.. إنكلترا تتأهب لصخب جماهير المكسيك

- يتخذ منتخب إنكلترا إجراءات احترازية لضمان راحة اللاعبين قبل مواجهة المكسيك في ثمن نهائي كأس العالم، بما في ذلك الحفاظ على سرية مكان الإقامة وتوفير وسائل مساعدة على النوم. - يواجه المنتخب تحديات تتعلق بالضجيج وارتفاع مكسيكو سيتي عن سطح البحر، مما قد يؤثر على أداء اللاعبين غير المعتادين على هذه الظروف. - يعترف المدرب توماس توخيل بصعوبة التكيف مع الارتفاع في فترة قصيرة، لكنه يؤكد استعداد الفريق لمواجهة هذه التحديات بروح عالية.

سيتخذ منتخب إنكلترا إجراءات احترازية قبل وصوله إلى المكسيك، لضمان ألا تؤثر محاولات مشجعين محليين لإفساد راحة اللاعبين ونومهم على تحضيرات المنتخب قبل مواجهته المرتقبة ضد صاحب الأرض والجمهور ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم.

ويلتقي منتخب إنكلترا، بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، مع المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم يوم الأحد، عند الساعة 01:00 فجر الاثنين (الثالثة صباحاً بتوقيت القدس المحتلة)، على أن تصل البعثة إلى مكسيكو سيتي الجمعة، في تغيير طفيف على البرنامج المعتاد للفريق الذي يصل عادة إلى المدينة المضيفة مساء اليوم السابق للمباراة بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت".

ويُلزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات بإجراء حصة تدريبية مفتوحة جزئياً قبل المباراة بيوم، ولذلك تقرر أن تتدرب إنكلترا في المكسيك بدلاً من مقرها في كانساس سيتي، ما يعني أنها ستقضي يومي الجمعة والسبت في مكسيكو سيتي.

وكان الاتحاد الإكوادوري قد تقدم بشكوى إلى "فيفا" بعدما تعمد مشجعون مكسيكيون إبقاء لاعبي الإكوادور مستيقظين، باستخدام مكبرات الصوت والأبواق والدراجات النارية قرب فندق المنتخب في وقت متأخر من الليل. وأقام منتخب الإكوادور في فندق يدعى "ويستن" بمكسيكو سيتي، وبينما تسعى إنكلترا إلى إبقاء مكان إقامتها سرياً، لكن يبقى هناك قلق من تسريب الموقع في نهاية المطاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولهذا السبب، سيُعرض على لاعبي الجهازين الفني والإداري الذين لم يحضروا وسائلهم الخاصة للنوم، مثل سدادات الأذن أو عصابات النوم، استخدام وسائل طبيعية للمساعدة على النوم أو أجهزة تصدر الضوضاء البيضاء، للحيلولة دون تأثر راحتهم. ولا يقتصر التحدي الذي ينتظر إنكلترا على الضجيج المحتمل، إذ ستخوض المباراة أمام المكسيك في ظروف ارتفاع شاهق عن سطح البحر.

وتقع مكسيكو سيتي على ارتفاع يبلغ في المتوسط نحو 2240 متراً فوق سطح البحر، ما يعني انخفاض مستوى الأكسجين المتاح، وهو أمر قد يؤثر في أداء بعض اللاعبين، خصوصاً غير المعتادين على هذه الظروف. وفي المقابل، خاض المنتخب المكسيكي مبارياته الأربع حتى الآن في كأس العالم على ارتفاعات عالية، بينها ثلاث مباريات على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، وأخرى في غوادالاخارا التي ترتفع في المتوسط 1566 متراً فوق سطح البحر.

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واعترف توخيل بأن فريقه سيكون في وضع أقل أفضلية أمام المكسيك في نهاية الأسبوع. وقال: "الارتفاع سيكون عائقاً كبيراً لأننا لا نستطيع التكيف معه بدنياً، وفي أربعة أيام، هذا أمر مستحيل، قد تظهر عقبات أخرى، لكننا مستعدون لها". وأضاف: "بحسب فهمي، لا يمكننا التأقلم مع الارتفاع، وهذه أفضلية ضخمة ستملكها المكسيك، الأمر يحتاج إلى وقت طويل جداً، ولدينا ثلاثة أيام فقط بين المباراتين، من غير الممكن بدنياً التكيف مع هذا الارتفاع، وهو مرتفع جداً، وكنا نعرف ذلك مسبقاً". وتابع علينا التعامل مع هذا الأمر، وأعتقد أننا أظهرنا بالروح التي نملكها أننا جاهزون لذلك".