موعد قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

- أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026/2027 عن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة السادسة، والمقرر إقامتها في 11 أكتوبر، ضمن أبرز مباريات المرحلة الأولى التي تُلعب بنظام الدور الواحد. - يبدأ الزمالك، حامل اللقب، مشواره بمواجهة الاتحاد السكندري، بينما يواجه الأهلي الشرقية إنبي، مع لقاءات مرتقبة أخرى تجمع الأهلي مع بيراميدز في نوفمبر والزمالك مع بيراميدز في ديسمبر. - تُقام المسابقة بنظام المرحلتين، حيث تتنافس الأندية العشرون في المرحلة الأولى، قبل تقسيمها إلى مجموعتين في المرحلة الثانية، لتحديد البطل والفرق الهابطة.

أسفرت قرعة النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2026/2027، التي أُجريت اليوم الأربعاء، عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من المسابقة، والمقرر انطلاقها في 21 أغسطس/آب الجاري.

وحددت القرعة التي أُجريت بحضور ممثلي رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة والأندية المشاركة في المسابقة، يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً للمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، في واحدة من أبرز مباريات المرحلة الأولى من البطولة، التي تقام بنظام الدور الواحد قبل تقسيم الأندية وفقاً لترتيبها في جدول المسابقة.

كما يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة، والزمالك مع بيراميدز يوم 28 ديسمبر/كانون الأول القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة، في مواجهة أخرى مرتقبة تجمع بين الفريقين اللذين احتلا المركزين الأول والثاني في بطولة الدوري خلال الموسم الماضي. ويبدأ الزمالك، حامل لقب الموسم الماضي، مشواره في المسابقة بمواجهة الاتحاد السكندري، بينما يستهل الأهلي، الساعي إلى استعادة اللقب، مبارياته أمام الشرقية إنبي.

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وتقام المسابقة بنظام المرحلتين، إذ تلعب الأندية العشرون في المرحلة الأولى بنظام الدور الواحد، بواقع 19 مباراة لكل فريق، قبل تقسيمها إلى مجموعتين في المرحلة الثانية. وتضم المجموعة الأولى الأندية الستة التي تحتل المراكز الأولى، للتنافس على لقب الدوري والمقاعد المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما تضم المجموعة الثانية الأندية الأربعة عشر المتبقية، التي تتنافس على تفادي الهبوط، على أن يهبط أربعة أندية إلى دوري المحترفين في نهاية الموسم.