أكد الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وحلبة لوسيل الدولية أن سباق قطر 1812 كيلومتراً، ضمن بطولة العالم لسباقات التحمّل، قد أعيدت جدولته ليقام من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2026 على الحلبة عينها، وذلك وسط تصاعد الصراع في المنطقة.

وكان من المقرر إقامة السباق في مارس/ آذار الحالي قبل أن يؤجل بناءً على قرار صادر من بطولة العالم لسباقات التحمّل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، في الوقت الذي أكد خلاله الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وحلبة لوسيل الدولية احترامهما ودعمهما القرار.

وجاء في بيانٍ رسمي من قبل المنظمين اليوم الجمعة: "يضمن الموعد الجديد في أكتوبر استمرار السباق ضمن رزنامة بطولة العالم لسباقات التحمّل لعام 2026، بما يتيح للفرق والشركاء والجماهير تجربة سباقات التحمّل في أحد أبرز مضامير رياضة المحركات في الشرق الأوسط في مرحلة متقدمة من الموسم. كما ستلعب حلبة لوسيل الدولية دوراً محورياً في البطولة هذا العام، إذ تستضيف الجولة ما قبل الختامية، ما يضفي مزيداً من الحماس على المنافسة بين الفرق المتصدرة".

ورسّخ سباق قطر 1812 كيلومتراً مكانته باعتباره من أبرز محطات بطولة العالم لسباقات التحمّل منذ انضمام الدوحة إلى البطولة في عام 2024، لا سيما أنّ هذه المنافسة تجمع أهم سلاسل سباقات التحمّل في العالم، ونخبة من أبرز مصنّعي السيارات العالميين للتنافس في سباقات طويلة المسافة تختبر السرعة والاستراتيجية والاعتمادية الميكانيكية.

وتشهد نسخة عام 2026 مشاركة 14 مصنعاً عالمياً عبر 35 مشاركة كاملة في الموسم، تشمل 17 سيارة في فئة هايبركار و18 سيارة في فئة LMGT3، في حين تضم فئة هايبركار أسماء بارزة مثل ألبين، أستون مارتن، بي إم دبليو، كاديلاك، فيراري، جينيسيس، بيجو وتويوتا، إلى جانب أبرز مصنّعي سيارات GT في فئة LMGT3 مثل كورفيت، فورد، لكزس، ماكلارين، مرسيدس إيه إم جي وبورشه، ويُشكّل هذا التنوع أحد أكثر شبكات الانطلاق تنافسية وتنوعاً في رياضة المحركات العالمية.

ويتميّز نظام سباقات التحمّل في البطولة بمشاركة ما يصل إلى ثلاثة سائقين لكل سيارة يتناوبون القيادة خلال سباقات تمتد لساعات طويلة، في مزيج يجمع بين التميّز الهندسي والدقة الاستراتيجية، وستظل جميع التذاكر التي تم شراؤها سابقاً صالحة للموعد الجديد، في حين أكد الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وحلبة لوسيل الدولية التزامهما بدعم النمو طويل الأمد لبطولة العالم لسباقات التحمّل في قطر، بما يعزز مكانة قطر وجهةً رئيسيةً على رزنامة رياضة المحركات العالمية.