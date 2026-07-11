موظف في ⁠ريال مدريد يشعل أول صدام بين مورينيو وبيريز

- دخل جوزيه مورينيو في خلاف مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بسبب إصرار الأخير على بقاء المدرب البدني أنطونيو بينتوس، رغم رغبة مورينيو في تغييره لضمان السيطرة على الجهاز الفني. - يرفض مورينيو العمل مع بينتوس بسبب كثرة الإصابات في الموسم الماضي، ويفضل العمل مع معده البدني الخاص أنطونيو دياس، الذي لم يعانِ فريقه السابق من الإصابات. - يسعى مورينيو لاستغلال علاقته القوية مع بيريز لإقناعه بضرورة تغيير بينتوس لضمان جهاز فني متحد ومتفاهم.

دخل مدرب نادي ريال مدريد الإسباني البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً) في أول خلاف منذ عودته إلى الفريق الملكي مع الرئيس فلورنتينو بيريز، بسبب استمرار أحد الموظفين بالبقاء على رأسه عمله رغم طلب المدير الفني الذي يُريد إخراجه بشكل نهائي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، السبت، أن جوزيه مورينيو يرفض بقاء المدرب البدني أنطونيو بينتوس في وظيفته، إلا أن الرئيس فلورنتينو بيريز يتمسك به، ويصر على جعله مستمراً في وظيفته، رغم أن المدير الفني البرتغالي اشترط قبل الموافقة على العودة إلى منصبه أنه سيكون صاحب الكلمة الفصل في حسم صفقات النجوم أو أعضاء الجهاز الفني.

ولن يكون جوزيه مورينيو المدرب الأول الذي يفرض الرئيس فلورنتينو بيريز عليه الإبقاء على خدمات المدرب البدني أنطونيو بينتوس في وظيفته، بعدما عانى المدير الفني الأسبق تشابي ألونسو من القضية نفسها، التي ظهرت بشكل كبير بعد إقالة المدرب بعدة أيام في بداية العام الحالي، وتحديداً عقب خسارة السوبر الإسباني أمام الغريم التاريخي برشلونة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت مورينيو لرفض استمرار أنطونيو بينتوس في منصبه؟ هل سبق لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أن فرض على مدرب سابق الإبقاء على خدمات المدرب البدني أنطونيو بينتوس؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

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ويأتي رفض مورينيو العمل مع أنطونيو بينتوس إلى كثرة الإصابات بين نجوم نادي ريال مدريد في الموسم الماضي، بالإضافة إلى أن البرتغالي لديه معد بدني خاص في فريقه، وهو أنطونيو دياس، الذي عمل معه في نادي بنفيكا، وتشير لغة الأرقام إلى أن الفريق البرتغالي لم يعانِ لاعبوه من الإصابات نهائياً، وهو ما يريده المدير الفني الجديد للفريق الملكي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مورينيو سيعمل على استغلال علاقته القوية مع الرئيس فلورنتينو بيريز من أجل العمل على إقناعه بضرورة عدم استمرار أنطونيو بينتوس في منصبه، لأن مصلحة الفريق الملكي تكمن في وجود جهاز فني متحد ومتفاهم، حتى يجرى العمل مع النجوم بشكل سلس بعيداً عن المشاكل.