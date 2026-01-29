- قاد جوزيه مورينيو بنفيكا للفوز على ريال مدريد 4-2 في دوري أبطال أوروبا، كاشفاً عيوب الفريق الملكي ومدربه ألفارو أربيلوا. - رغم تقدم ريال مدريد بهدف مبابي، نجح بنفيكا في استغلال أخطاء الدفاع، وسجل هدفين حاسمين في الشوط الثاني، معتمدًا على الهجمات المرتدة. - تألق حارس بنفيكا أناتولي تروبين بتسجيل الهدف الرابع، مما ساهم في تأهل الفريق للملحق، بينما فشل ريال مدريد في ضمان التأهل المباشر لدور الـ16.

عاقب مدرب نادي بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، فريقه السابق ريال مدريد، بعدما نجح نجومه في تحقيق الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم أن نادي ريال مدريد تقدم بنتيجة اللقاء بهدف عبر نجمه كيليان مبابي، لكن مورينيو ظهر مصمماً على تحقيق المفاجأة ضد فريقه السابق، بعدما نجح في الحدّ من خطورة البرازيلي فينيسيوس جونيور والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، بالإضافة إلى التركي أردا غولر، مع التركيز على أخطاء مدافعي ريال مدريد التي منحت بنفيكا ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، فاجأ بنفيكا مدافعي ريال مدريد بهدف في الدقيقة 54، الأمر الذي دفع مدرب الفريق الملكي ألفارو أربيلوا إلى إجراء تغييرات بالجملة على التشكيلة، ما جعل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو يكشف عيوب ريال مدريد من خلال طريقة اللعب السلبية التي اعتمدها، وهي الدفاع المتأخر، مع التركيز على الهجمات المرتدة السريعة.

ونجح ريال مدريد في تذليل الفارق مرة أخرى عبر نجمه الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 58، لكن إصرار مورينيو على طريقة لعب بنفيكا جعلت لاعبي الفريق الملكي يعانون كثيراً في الوصول إلى حارس المرمى أناتولي تروبين، الذي كان بطل المواجهة بلا منازع بعدما نجح في تسجيل الهدف الرابع والقاتل في شباك البلجيكي تيبو كورتوا في الوقت بدل الضائع.

واستطاع بنفيكا العبور إلى الملحق في بطولة دوري أبطال أوروبا بفضل الخطة التي وضعها جوزيه مورينيو، الذي نصّب نفسه نجم الليلة في المسابقة القارية، لأنه عاقب فريقه السابق ريال مدريد وكشف عيوب المدير الفني ألفارو أربيلوا، الذي لم يستطع قراءة المباراة بشكل جيد، وأخفق في كيفية جعل لاعبيه يخطفون الانتصار ويضمنون التأهل المباشر إلى دور الـ16.