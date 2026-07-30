مورينيو يُريد التخلص من 6 نجوم في ريال مدريد

- يواصل جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، العمل على بناء فريق قوي للموسم القادم، مطالباً الإدارة بالتخلص من 6 لاعبين قبل نهاية أغسطس، لضمان عدم وجودهم في خططه لموسم 2026-2027. - الإدارة تلبي طلبات مورينيو في سوق الانتقالات، حيث تم حسم العديد من الصفقات، مع انتظار التعاقد مع لاعبين جدد، بينما يسعى المدرب للسيطرة على غرفة الملابس لكسر هيمنة برشلونة واستعادة أمجاد دوري الأبطال. - مورينيو يطالب بحسم مستقبل فينيسيوس جونيور وأوريلين تشواميني، مع اهتمام مانشستر يونايتد بالأخير، لضمان استقرار الفريق.

يواصل مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، العمل على وضع الخطط اللازمة، من أجل بناء فريق قادر على المنافسة في جميع البطولات المحلية والقارية بالموسم القادم، بعدما وجه طلباً إلى الإدارة بضرورة التخلص من 6 نجوم، قبل نهاية شهر أغسطس/آب المقبل.

وذكر راديو كادينا سير الإسباني، أمس الأربعاء، أن مورينيو لا يمكنه نهائياً التذمر من سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما سارعت الإدارة إلى تلبية جميع طلباته، عقب حسمها العديد من الصفقات، فيما تنتظر التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الفترة القادمة، لكن المدرب البرتغالي أبلغ القائمين على الفريق الملكي بأن عليهم العمل على بيع ستة لاعبين، لأنهم لن يكونوا نهائياً ضمن خططه في موسم 2026-2027.

ويريد مورينيو بناء فريق قادر على كسر هيمنة برشلونة في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بالإضافة إلى استعادة أمجاد الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا، لكن المهمة لن تكون سهلة، إلا في حال استطاع المدرب السيطرة على غرف الملابس، وعدم وجود أي شخص فيها يعمل على إثارة المشاكل كما حدث في الموسمين الماضيين.

وأبلغ مورينيو الإدارة، بأنه لن يعتمد نهائياً في الموسم القادم على كل من: الفرنسي فيرلاند ميندي، ومواطنه إدواردو كامافينغا، الإسباني راؤول أسينسيو، بالإضافة إلى ضرورة إعارة البرازيلي إندريك والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، بالإضافة إلى غونزالو غارسيا، الذي بات هدفاً لعملية بيع ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يستعد فولهام الإنكليزي إلى حسم صفقته.

ومع وجود ستة نجوم في قائمة مورينيو، التي قدمها إلى إدارة نادي ريال مدريد، طلب المدرب البرتغالي العمل على حسم مشكلة البرازيلي فينيسيوس جونيور بشكل نهائي، من خلال تجديد عقده أو السماح له بالرحيل، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الفرنسي أوريلين تشواميني، الذي بات مطلوباً من قبل مانشستر يونايتد الذي عبر بشكل علني عن رغبته في التعاقد مع قائد خط الوسط في "الميركاتو" الصيفي الحالي.