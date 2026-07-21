مورينيو يُخطط لثورة تكتيكية في ريال مدريد والضحية فينيسيوس

يُخطط مدرب نادي ريال مدريد الإسباني الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو (63 سنة)، لثورة تكتيكية كبيرة في خطط وأسلوب لعب النادي الملكي في موسم 2026-2027، ومن الممكن أن تكون ضحيته الأولى هي النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، المُهدد بمغادرة وصيف الليغا أيضاً قبل انطلاق الموسم الجديد.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تفاصيل حول خطط مورينيو لقيادة نادي ريال مدريد في الموسم الجديد، إذ إن المدرب البرتغالي يرى أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لا يُمكن أن يلعب في مركز رأس الحربة رقم 9 في هجوم النادي الملكي، ويعتقد أنه يُقدم مستوى أفضل عندما يلعب في مركز الجناح، وعليه فإن اعتماد مورينيو على مبابي في الجناح الأيسر من الممكن أن يتسبب بمشكلة للمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لأن الفكرة ستحرم فيني من المشاركة مع الفريق، وبالتالي العمل على إمكانية مغادرته بطريقة أسرع، مع العلم أن الصحيفة الإسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن الجناح البرازيلي يُفكر في المغادرة حتى قبل وصول المدرب البرتغالي.

في المقابل تبيّن أن سبب إيقاف مغادرة رأس الحربة الشاب غونزالو غارسيا (22 سنة) من المدرب البرتغالي، هو اعتقاده بأن مبابي لا يُمكن أن يلعب في هذا المركز، وأنه بحاجة لمهاجم شاب ومُميز قادر على صناعة الفارق على أرض الملعب، وعليه لا يُمكن التفريط به في سوق الانتقالات الصيفية، مع العلم أنه ليس هناك خيارات مطروحة على الطاولة للتعاقد مع مهاجم صريح في مركز رأس الحربة في الوقت الحالي.

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كما أن مورينيو يُفكر جدياً -بحسب المعلومات- في اعتماد البرازيلي العائد إلى تشكيلة النادي الملكي إندريك في مركز الجناح أيضاً، الأمر الذي يجعل غونزالو غارسيا هو المهاجم الوحيد في مركز رأس الحربة، ومع تفكيره بأن مبابي لن ينفع أن يلعب في مركز رأس الحربة، فإن أجنحة النادي الملكي ستكون مبابي وإندريك في الأجنحة وغونزالو غارسيا مهاجم صريح (في حال عدم التعاقد مع مهاجم رأس حربة في ميركاتو الصيف)، بينما من الممكن أن يكون فينيسيوس ضحية المدرب البرتغالي الأولى قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.