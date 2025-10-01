مورينيو يوجه أنظاره إلى لاعب مهمّش في ريال مدريد

- يواجه إبراهيم دياز لحظة حاسمة مع ريال مدريد، حيث لم يشارك سوى في دقائق محدودة، مما دفعه للتفكير في مستقبله، بينما يبرز اهتمام بنفيكا بقيادة جوزيه مورينيو الذي يعتبره خياراً هجومياً مهماً. - يسعى مورينيو لتعزيز فريقه بخبرة دياز، ويؤمن بقدرته على التألق في الدوري البرتغالي، مما يجعل عرض بنفيكا مغرياً لدياز لضمان وقت اللعب والمشاركة في مشروع طموح. - لم يحسم ريال مدريد قراره بشأن دياز، حيث يدرس النادي إمكانية إعارته لبنفيكا لاستعادة ثقته ووقت اللعب، مع عدم استبعاد عودته مستقبلاً.

يمرّ المغربي إبراهيم دياز (26 عاماً)، بلحظة حرجة مع فريقه ريال مدريد الإسباني، بعدما شارك أقل من 200 دقيقة فقط، خلال ست مباريات هذا الموسم، ما دفعه إلى إعادة النظر في مستقبله القريب.

ولم يمنح المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، اللاعب المغربي دوراً بارزاً حتى الآن، واقتصر دوره على دخول المباريات في مراحلها الأخيرة، وهو خيار تغييري. وبحسب تقرير لموقع فيجاخيس الإسباني، أمس الثلاثاء، فقد برز نادي بنفيكا البرتغالي بقوة في الساحة، بعدما وضع مديره الفني الجديد، جوزيه مورينيو، اسم دياز على رأس قائمة أولوياته.

ويسعى المدرب البرتغالي للحصول على لاعب قادر على إحداث فرق في الخط الهجومي، ويؤمن بأن الدولي المغربي يمكن أن يستعيد أفضل مستوياته في الدوري البرتغالي، مع ضمان دور قيادي له. ويمثل عرض بنفيكا البرتغالي فرصة مغرية لدياز، ليس فقط بسبب ضمان وقت اللعب، بل أيضاً لكونه سيحضر ضمن مشروع طموح، في نادٍ معتاد على المنافسات الأوروبية تحت قيادة مورينيو.

رهان شخصي لمورينيو

أبلغ مورينيو إدارة بنفيكا برغبته في التعاقد مع اللاعب، خلال سوق الانتقالات الشتوية، بهدف تعزيز الفريق بخبرة وجودة هجومية. ويدرك المدرب البرتغالي أن التفاوض مع ريال مدريد لن يكون سهلاً، لكنه يعتقد أن قلة مشاركات النجم المغربي قد تمهد الطريق لإعارة أو انتقال نهائي. ويعزز سجل مورينيو، في إعادة تأهيل لاعبين واجهوا ظروفاً مماثلة، ثقة بنفيكا في قدرة اللاعب على الاستفادة من هذه الفرصة.

دور ريال مدريد في القرار

لم يتخذ ريال مدريد قراراً نهائياً بشأن مستقبل دياز، حتى الآن، ويدرس رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدير الفني تشابي ألونسو، ما إذا كان من الأفضل السماح له بالرحيل، أو إبقاؤه خياراً احتياطياً ضمن تشكيلة الفريق. ويُدرك النادي الملكي أهمية وجود تشكيلة ذات ثقل، في ظل المنافسة على لقب الليغا ودوري أبطال أوروبا، لكن استياء دياز يفرض نفسه في المعادلة. وقد تسمح إعارة بنفيكا للاعب باستعادة ثقته ووقت اللعب، من دون استبعاد عودته مستقبلاً إلى العاصمة الإسبانية.

دياز بين الصبر وتغيير الأجواء

يضع الموقف الحالي دياز أمام أحد خيارين خلال الأسابيع المقبلة؛ الاستمرار في المنافسة على مكانه في ريال مدريد، أو قبول عرض مورينيو في بنفيكا. ويَعتبر اللاعب أن الفريق البرتغالي سيوفر له وقت لعب فوري، ومشروعاً طموحاً، وفرصة للنمو تحت قيادة مدرب مخضرم على منصات كبرى.

ولا يزال مستقبل دياز غامضاً، لكن اسمه أصبح يتصدر الأخبار في كل من مدريد ولشبونة، والقرار المقبل سيحدد ما إذا كانت مسيرته ستعود إلى التوهج في ريال مدريد، أم تجد الاستقرار تحت قيادة جوزيه مورينيو في بنفيكا.