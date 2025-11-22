مورينيو يهاجم لاعبيه رغم الفوز: أكره الخيانة

- انتقد جوزيه مورينيو لاعبي بنفيكا رغم التأهل في كأس البرتغال، معبراً عن استيائه من أدائهم وسلوكهم في المباراة ضد أتلتيكو كلوب، حيث أجرى أربعة تغييرات في الشوط الثاني لعدم رضاه عن الجدية في الأداء. - تصريحات مورينيو القاسية قد تؤدي إلى توتر مع لاعبيه، خاصة مع تراجع نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل بنفيكا المركز الأخير بدون نقاط، ويعاني في الدوري البرتغالي بفارق ست نقاط عن المتصدر. - مورينيو أشار إلى ضرورة حل المشاكل داخلياً دون توجيه اتهامات فردية، معتبراً أن تغيير نظام اللعب قد يكون ضرورياً لتحسين الأداء.

هاجم مدرب بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو (62 عاماً) لاعبي فريقه رغم تحقيق التأهل في الدور الرابع من كأس البرتغال على حساب أتلتيكو كلوب بنتيجة (2ـ0) مساء أمس الجمعة، حيث لم يكن "السبشيال وان" راضياً عن أداء اللاعبين في المواجهة، معتبراً أنهم لم يقدموا أفضل ما لديهم من مستويات في المباراة لتأمين التأهل بنتيجة أفضل قياساً بالفارق في القدرات بين الناديين.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم السبت، تصريحات مورينيو بعد لقاء الكأس، حيث كان قاسياً في الحديث عن لاعبيه، وقال: "لا أحب اللاعبين الذين يخونونني. كان شوطنا الأول سيئاً، وكان سيئاً لسبب يؤلمني بشدة: سلوك اللاعبين. كان سلوكهم سيئاً. لم يأخذ العديد منهم المباراة على محمل الجدّ، ولم يتعاملوا مع الأمور كما ينبغي. في الاستراحة، أجريت أربعة تغييرات، لكنني كنت أتمنى إجراء تسعة تغييرات".

وتابع مورينيو انتقاد أداء لاعبيه وتعاملهم مع المباراة، مضيفاً: "أولئك الذين فشلوا كانوا اللاعبين في الملعب. لم أُرِد توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص بعينه، لأنها مشكلة تحتاج إلى حلّ داخلي، ولكن للتخلص من لاعبين معينين، كان من الضروري تغيير نظام اللعب".

ومن شأن هذه التصريحات أن تحدث توتراً في علاقة مورينيو مع لاعبي الفريق في الفترة المقبلة، خاصة أنه لم ينجح في قيادة بنفيكا إلى تحسين النتائج في دوري أبطال أوروبا، بعد خسائر متكررة عقّدت وضع الفريق وأضعفت فرصه في التأهل، نظراً إلى أنه يقبع في المرتبة الأخيرة برصيد خالٍ من النقاط، كما يحتل المرتبة الثالثة في الدوري البرتغالي على بُعد ست نقاط من المتصدر وذلك بعد مرور 11 أسبوعاً من المسابقة المحلية.