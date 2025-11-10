مورينيو يهاجم التحكيم في البرتغال بهذه الكلمات

- انتقد جوزيه مورينيو التحكيم وتقنية الفيديو في البرتغال بعد تعادل بنفيكا مع كاسا بيا (2-2)، مشيراً إلى أن القرارات التحكيمية أثرت سلباً على نتيجة المباراة وأعادت المنافسة إلى نقطة الصفر. - أبدى مورينيو استياءه من ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبت ضد بنفيكا، معتبراً أن تقنية الفيديو فشلت في مساعدة الحكم على تجنب الأخطاء، مما أعاد فتح المباراة بعد تقدم بنفيكا بهدفين. - منذ عودته إلى بنفيكا، يواجه مورينيو ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع الفريق محلياً وأوروبياً، مطالباً باحترام أكبر للنادي من الإعلام والتحكيم.

وجه المدير الفني لنادي بنفيكا، البرتغالي جوزيه مورينيو (62 عاماً)، انتقادات جديدة لمستوى التحكيم في البرتغال، وذلك بعد تعثر فريقه في سباق المنافسة على اللقب، بعدما خسر نقطتين ثمينتين، إثر تعادله مع كاسا بيا بنتيجة (2-2)، يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من الدوري المحلي، رغم تقدمه بهدفين نظيفين.

وأبدى مورينيو استياءه من قرارات التحكيم وتقنية الفيديو، معتبراً أنها أثرت مباشرةً على نتيجة اللقاء وأعادت المنافسة إلى نقطة الصفر، إذ قال المدرب الملقب بـ "السبيشل وان"، في تصريحات أبرزتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الاثنين: "كاسا بيا لم يسدد أي كرة على المرمى، المباراة كانت منتهية، ثم حدث ما حدث، إذا أردت التعليق على أداء الحكم وتقنية الفيديو، فعليّ أيضاً تحليل ما جرى أمس وقبل أسبوع، وذلك يأخذني إلى منطقة أفضل أن أتجنبها".

وواصل مورينيو حديثه عن التحكيم قائلاً: "ركلة الجزاء التي حصل عليها فريق كاسا بيا غير صحيحة من تقنية الفيديو، التي تتمثل مهمتها في مساعدة الحكم على تجنب الأخطاء، إنها هفوة فاضحة وفادحة من الفار، نحن نتحمل جزءاً من المسؤولية، لأننا لم نحسم اللقاء نهائياً عند 2-0، لكن الحكم وتقنية الفيديو أعادا فتح المباراة من جديد".

وعاد مورينيو إلى بنفيكا في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد 25 عاماً من تجربته الأولى القصيرة مع النادي، التي خاض خلالها 11 مباراة فقط، ولكن منذ عودته إلى لشبونة، عاش المدرب المخضرم فترة متقلبة، إذ فاز في ست من أصل 12 مباراة، لكن فريقه يحتل حالياً المركز الـ 35 من أصل 36 في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، كما يتأخر محلياً بفارق ست نقاط عن بورتو المتصدر وثلاث نقاط عن سبورتينغ لشبونة الوصيف، في وقت تزايدت فيه الضغوط على الفريق وجهازه الفني.

وتغيّر مسار اللقاء أمام كاسا بيا، حين احتسب الحكم ركلة جزاء مثيرة للجدل ضد بنفيكا في الشوط الثاني بسبب لمسة يد، ورغم تصدي الحارس الأوكراني أناتولي تروبين لها، فإن المدافع توماس أراوجو سجل هدفاً عكسياً بعد ارتباك داخل المنطقة، قبل أن يعدل ريناتو نياغا النتيجة في الوقت بدل الضائع، وجاء هذا التعثر في وقت سجل فيه سبورتينغ لشبونة هدف الفوز في الدقيقة الـ 94 أمام سانتا كلارا، يوم السبت الماضي، عقب قرار خاطئ باحتساب ركنية أثار غضب بنفيكا وبورتو، على حد سواء.

واختتم المدرب السابق لفريق فنربخشة التركي حديثه قائلاً: "بنفيكا يستحق احتراماً أكبر من الجميع، وأقصد بالجميع لاعبيّ أيضاً وليس نفسي فقط، بعض اللاعبين لا يعرفون تماماً ما يمثله هذا النادي، هناك ازدواجية واضحة في المعايير، سواءً في الإعلام أو التحكيم، بنفيكا نادٍ كبير جداً ويستحق معاملة مختلفة، يجب أن نحافظ على أعلى مستوى من التوقعات، حتى لو لم نكن أفضل مدربين في العالم".