مورينيو ينفي تواصله مع ريال مدريد.. فهل يتحرك بيريز؟

- جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، نفى تلقيه أي اتصال من ريال مدريد بشأن تولي تدريب الفريق خلفاً لألفارو أربيلوا، الذي يقترب من الرحيل بعد موسم مخيب للآمال. - رغم الشائعات، أكد مورينيو أنه لم يتواصل معه أحد من ريال مدريد، مشيراً إلى أنه لا يزال لديه عام في عقده مع بنفيكا، وأنه غير مستعجل لحسم مستقبله. - رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتزم التواصل شخصياً مع مورينيو، الذي يعتبره صديقاً مقرباً، لحسم الصفقة سريعاً.

أكد مدرب نادي بنفيكا البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، عدم تلقيه أي اتصال من إدارة فريق ريال مدريد الإسباني، التي تعمل خلال الفترة الحالية على إيجاد بديل للمدير الفني ألفارو أربيلوا الذي يقترب من الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

ورغم الأخبار التي راجت خلال الأيام الماضية حول قيام إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بالتواصل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل تولي مهمة الجهاز الفني للفريق الملكي والعمل على إعادة بناء " الميرينغي" حتى يعود رفاق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بقوة في الموسم، سارع "السبيشال وان" إلى نفي كل شيء.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحافي الذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة: "لم يتحدث إليّ أحد من ريال مدريد، وأستطيع أن أضمن لكم ذلك، وأنا مدرب موجود في عالم كرة القدم منذ سنوات طويلة، ومعتاد على مثل هذه الأمور، لكن الحقيقة هي عدم وجود أي شيء مع الفريق الملكي"، الأمر الذي يجعل المدير الفني البرتغالي يفند جميع الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية.

وتابع مورينيو الذي قاد ريال مدريد صوب لقب الدوري الإسباني في عام 2012: "يتبقى لدي عام واحد مع بنفيكا في عقدي، وهذا كل شيء تريدون معرفته"، ما يعني أن المدرب غير مستعجل نهائياً على حسم مستقبله مع الفريق الملكي، وبخاصة أن وسائل الإعلام في بلاده تتحدث عن نية إدارة بنفيكا الاجتماع معه من أجل تجديد عقده.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مدرب نادي ريال مدريد الحالي ألفارو أربيلوا في طريقه الى الرحيل، في ظل توجه الفريق لإنهاء موسم ثانٍ توالياً من دون إحراز أي لقب كبير، وهو أمر لم يحدث منذ 16 عاماً، ما يمثل كارثة بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز، الذي تلقى صدمة قوية للغاية بسبب عدم قدرة رفاق مبابي على منافسة برشلونة في الليغا، والخروج المذل أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، كشفت صحيفة "إي بي سي" الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيتحرك بصفته الشخصية ولن يعتمد على أي فرد في إدارة الفريق الملكي من أجل التواصل بشكل مباشر مع جوزيه مورينيو من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت، وبخاصة أن المدرب البرتغالي يحظى بمكانه خاصة عند بيريز، الذي يعتبره صديقاً مقرباً منه.

يذكر أن ألفارو أربيلوا تولي المهمة في نادي ريال مدريد خلفاً للمقال تشابي ألونسو، لكن الفريق الملكي يبتعد بفارق 11 نقطة عن غريمه التاريخي برشلونة، الذي يبدو طريقه مفروشاً بالورود حتى يحسم لقب المسابقة المحلية، فيما يبقى رفاق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي للموسم الثاني على التوالي دون ألقاب كبيرة.