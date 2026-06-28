مورينيو ينتقد كأس العالم: أفقد تركيزي بعد 10 دقائق

كرة عالمية
مدريد

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28 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 18:12 (توقيت القدس)
مورينيو في ملعب أنطونيو كويمبرا دا موتا، 16 مايو 2026 (فالتر جوفيا/Getty)
مورينيو في ملعب أنطونيو كويمبرا دا موتا، 16 مايو 2026 (فالتر جوفيا/Getty)
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- يعارض جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم إلى 48، مشيراً إلى أن البطولة يجب أن تكون قمة المنافسات الرياضية، معتبراً أن الخسائر الكبيرة في دور المجموعات غير مقبولة.
- شهدت النسخة الحالية من كأس العالم انتصارات بفوارق كبيرة، مثل فوز ألمانيا على كوراساو (7-1) وكندا على قطر (6-0)، مما أثار تساؤلات حول جودة المنافسة.
- مورينيو أبدى تفضيله لانتهاء مشاركة لاعبي ريال مدريد في البطولة مبكراً، ليتسنى لهم التحضير للموسم الجديد بشكل أفضل.

يُعارض مدرب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخباً. وتشهد النسخة الحالية رقماً قياسياً في عدد المشاركين، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدد المشاركين إلى 48 منتخباً، مع رفع حصة كل القارات من المقاعد، وهي خطوة لم تجد تجاوباً كبيراً من قبل عددٍ من الشخصيات الرياضية، مثل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشفرين.

ونقلت صحيفة لوباريزان الفرنسية، الأحد، تصريحات مورينيو بشأن النسخة الحالية من كأس العالم: "بالنسبة لي، يجب أن يكون كأس العالم قمة البطولات. أتفهم أهمية مشاركة بعض الدول اجتماعياً، لكنّ هناك جانباً آخر: الجانب الرياضي. الخسارة 7-1 في دور المجموعات بكأس العالم أمر غير مقبول". وبشأن المباريات التي تابعها خلال الدور الأول من البطولة، قال المدرب البرتغالي: "باستثناء مباراة البرازيل والمغرب، التي كانت ممتعة، نمتُ جيداً وتناولتُ عشاءً شهياً. لم أسهر حتى الثالثة صباحاً، سأكون صريحاً: في بعضها، أفقد تركيزي بعد عشر دقائق".

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وشهدت مباريات الدور الأول، عديد الانتصارات بفارق مهم، بعد تفوق ألمانيا على كوراساو بنتيجة (7ـ1) وانتصار كندا على قطر (6ـ0) والسنغال على العراق (5ـ0) والسويد على تونس (5ـ1) وهولندا على السويد (5ـ1)، وقد تمّ تسجيل الكثير من الأهداف في أول المباريات، ولكن بعض المنتخبات التي خسرت بفارق مهم تملك تاريخاً كبيراً في المسابقة مثل تونس التي تشارك للمرة السابعة أو منتخب السويد. وكان مورينيو قد برز بتصريحات طريفة بشأن كأس العالم، خاصة عندما تمنى نهاية مشاركة لاعبي ريال مدريد سريعاً، حتى يمكنهم مباشرة التحضيرات للموسم الجديد سريعاً.

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