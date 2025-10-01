مورينيو يكشف فحوى رسالة بيريز ويوجه كلماته إلى ريال مدريد

- جوزيه مورينيو، بعد إقالته من فنربخشة، فاجأ الجميع بعودته السريعة لتدريب بنفيكا، ساعيًا لاستعادة أمجاد النادي المحلية والقارية، رغم أن عائلته تقيم في لندن. - تلقى مورينيو رسالة دعم من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الذي أعرب عن سعادته بعودة مورينيو إلى التدريب وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة. - مورينيو يعتز بتجربته مع ريال مدريد، حيث حقق نجاحات كبيرة، ويحتفظ بعلاقات قوية مع النادي واللاعبين، مما يجعله فخورًا بمسيرته المهنية.

خالف المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو (62 عاماً)، جميع التوقعات، بعدما ظن الجميع أنه سيأخذ استراحة إثر إقالته من تدريب فنربخشة التركي، لكنه عاد مرة أخرى سريعاً، عقب موافقته على استلام المهمة مع نادي بنفيكا، الذي يأمل في استعادة أمجاده المحلية والقارية.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن جوزيه مورينيو تلقى رسالة خاصة من رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بعدما وافق على تولي قيادة الجهاز الفني لفريق بنفيكا، إذ قال المدرب البرتغالي: "لقد تلقيت رسالته، التي عبر فيها عن سعادته الكبرى، لأنني استطعت إيجاد نادٍ من مستواي، وقادر على رسم السعادة على وجهي، وتمنى لي التوفيق في عملي".

وتابع مورينيو: "كنت جالساً في منزلي، بعد نهاية رحلتي مع فنربخشة التركي، ولم أفكر نهائياً في يوم من الأيام بأنني سأعود إلى البرتغال، حتى أقوم بتدريب أحد أنديتها، لكنني وافقت على خوض التحدي، رغم أن عائلتي لا تقيم هناك، بل هي موجودة في العاصمة البريطانية لندن، وبعد الإعلان الرسمي عن الصفقة، تلقيت رسالة من رئيس ريال مدريد، الذي قدم لي التهنئة على منصبي الجديد، وتمنى لي النجاح".

وختم مورينيو حديثه: "عندما غادرت البرتغال بعد نهاية رحلتي مع بورتو، وتوجهت بعدها إلى تشلسي وإنتر ميلان، قبلت خوض التحدي مع ريال مدريد، الذي ساهمت في تحقيقه لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك، وما زلت أحترم الفريق الملكي وأحبه، وأتذكر أيضاً جميع التفاصيل التي حدثت لي هناك، وأفتخر بأنني أشرفت على جهازه الفني، وتجمعني علاقة صداقة قوية مع الرئيس وجميع اللاعبين الذين دربتهم، وهذا مصدر فخر وسعادة لي".