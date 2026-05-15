مورينيو يكشف تفاصيل مستقبله ويغلق باب الاتصالات مع ريال مدريد

- جوزيه مورينيو يؤكد أن مستقبله التدريبي ما زال مفتوحاً، مع تزايد التكهنات حول عودته إلى ريال مدريد، لكنه ينفي تلقيه أي تواصل رسمي من النادي الإسباني. - مورينيو يرفض عرضاً من بنفيكا لتجديد العقد، مفضلاً تأجيل القرار إلى ما بعد نهاية الدوري البرتغالي، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبله. - المدرب البرتغالي يشيد بألفارو أربيلوا، مؤكداً على العلاقة القوية التي تربطه به، وتمنياته له بالتوفيق في مسيرته التدريبية مع ريال مدريد.

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة فريقه أمام إستوريل المقررة غداً السبت، في الجولة الأخيرة من الدوري البرتغالي، أن مستقبله التدريبي ما زال مفتوحاً، في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية عودته إلى ريال مدريد.

وأوضح مورينيو، وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة، أن وكيل أعماله تلقى عرضاً مكتوباً من نادي بنفيكا لتجديد العقد، لكنه رفض في الوقت الحالي قائلاً: "لا أريد شيئاً الآن، يوم الأحد نعم"، في إشارة إلى رغبته في تأجيل الحسم إلى ما بعد نهاية المرحلة الحالية. وحول الشائعات التي تربطه بالعودة إلى ريال مدريد، شدد المدرب البرتغالي على أنه لم يتلق أي تواصل رسمي، موضحاً: "لم يكن هناك أي اتصال مع ريال مدريد، لا مع الرئيس ولا مع أي شخص مهم في النادي".

كرة عالمية أنشيلوتي يدعم مورينيو لتدريب ريال مدريد ويوجه إليه رسالة

وأضاف أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبله، سواء بالنسبة له أو لنادي بنفيكا، مشيراً إلى وجود فترة قصيرة متفق عليها لاتخاذ القرار النهائي قبل بدء التخطيط للموسم الجديد. كما علّق مورينيو على المؤتمر الصحافي الأخير لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مؤكداً أنه لم يتابعه، وأضاف: "لم أشاهده، وحتى لو شاهدته، فمن أنا حتى أعلّق على رئيس بحجم فلورنتينو بيريز وبتاريخه؟". وفي سياق آخر، تحدث مورينيو بإيجابية عن ألفارو أربيلوا، مؤكداً أنه كان من اللاعبين المقربين إليه خلال فترة تدريبه ريال مدريد، وتابع: "أربيلوا صديق، لاعب قدّم كل شيء من أجلي، والآن حضوره مدرباً داخل النادي يعزز ارتباطي بريال مدريد وتمنياتي له بالتوفيق".