مورينيو يفتح خط التواصل مع مبابي في ريال مدريد

- بدأت تحركات خلف الكواليس في ريال مدريد مع تزايد الحديث عن تواصل محتمل بين المدرب جوزيه مورينيو والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مما يمهد لتغييرات كبيرة في النادي خلال الصيف. - يأمل النادي في تحسين الأوضاع داخل غرفة الملابس، خاصة مع إمكانية تعاقده مع مورينيو، حيث تراجعت علاقة مبابي مع المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بعد رحيل تشابي ألونسو. - مبابي رفض المشاركة في "الكلاسيكو" ضد برشلونة، معتبراً إقالة ألونسو خطأ كبيراً، مما أدى لخروج ريال مدريد دون ألقاب كبيرة للموسم الثاني على التوالي.

بدأت تحركات مبكرة خلف الكواليس داخل نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل حديث متزايد عن تواصل محتمل بين المدرب جوزيه مورينيو (63 عاماً) والنجم الفرنسي كيليان مبابي (27 عاماً). وكشف تقرير لإذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن مورينيو بدأ بالتحرك خلف الكواليس، والتواصل مع مبابي، في إشارة تمهد لتغييرات كبيرة داخل النادي الملكي خلال الصيف.

ويأمل ريال مدريد أن تشهد المرحلة المقبلة تحسناً في الأوضاع داخل غرفة الملابس، خاصة مع الحديث المتزايد عن إمكانية التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي بات مرشحاً بقوة لتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة. وكان النجم الفرنسي قد بدأ مشواره بقوة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، قبل أن تتأثر مسيرته داخل الفريق بشكل واضح بعد رحيل الأخير، لتتراجع العلاقة المهنية مع المدرب الحالي ألفارو أربيلوا، حيث تشير تقارير إلى أن الانسجام بين الطرفين لم يعد قائماً.

وفي وقت سابق، غاب النجم الفرنسي عن تشكيلة نادي ريال مدريد، التي تجرعت مرارة الهزيمة في مواجهة "الكلاسيكو" على يد الغريم التاريخي برشلونة، بهدفين مقابل لا شيء. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن مبابي ادعى عدم شعوره بالراحة، ولديه وعكة صحية، حتى لا يشارك في مواجهة "الكلاسيكو" ضد برشلونة، لأن النجم الفرنسي يرفض فكرة رؤية الفريق الكتالوني يحتفل أمامه بحصد لقب "الليغا"، فيما يقف ينظر إلى رفاق الموهبة لامين يامال، وهم يحتفلون.

وأوضحت أن مبابي وجّه صفعة مباشرة إلى نجوم ريال مدريد، لأنه كان اللاعب الوحيد، الذي رفض فكرة إقالة المدرب السابق، تشابي ألونسو، واعتبر ما فعلته إدارة الفريق الملكي خطأ كبيراً سيكلف الكثير، فصدقت توقعات الفرنسي في النهاية، لأن ريال مدريد خرج للموسم الثاني على التوالي، دون تحقيق أي لقب كبير لأول مرة منذ 16 عاماً.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مبابي لم ينسجم نهائياً مع المدرب ألفارو أربيلوا، واعتباره لا يمتلك الخبرة الكافية، حتى يكون المدير الفني لنادي مثل ريال مدريد، بالإضافة إلى أن الفرنسي اعتبر إقالة تشابي ألونسو، عبارة عن مؤامرة قادها عدد من نجوم الفريق الملكي، وهو ما اعتبره خيانة، دفع الجميع ثمنها، وذلك بالخروج دون أي لقب كبير للموسم الثاني على التوالي.