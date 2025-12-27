مورينيو يفتح الباب أمام صفقة برتغالية كبرى في بنفيكا

- يستعد برناردو سيلفا لمغادرة مانشستر سيتي بعد سنوات من التألق، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل، مما يجعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية. - بنفيكا يسعى لاستعادة سيلفا، مستفيدًا من علاقته العاطفية بالنادي الذي شهد بداياته، بينما يبرز جوزيه مورينيو كعامل مؤثر في تحديد وجهته المستقبلية. - سيلفا، الذي تقدر قيمته السوقية بـ27 مليون يورو، يعتبر فرصة نادرة في سوق الانتقالات بفضل خبرته ومرونته التكتيكية، مما يجذب اهتمام أندية متعددة.

يستعد البرتغالي برناردو سيلفا (31 عاماً) لإسدال الستار على فصل تاريخي في مسيرته مع نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، إذ سيغادر ملعب الاتحاد مع نهاية الموسم الحالي، بعد سنوات طويلة كان خلالها أحد الأعمدة الأساسية في واحد من أكثر الفرق هيمنة في كرة القدم الأوروبية. ويخطط نادي بنفيكا للتعاقد مع اللاعب، الذي ينتهي عقده في يونيو/ حزيران المقبل، من دون وجود نية للتجديد.

ولا يزال سيلفا قادراً على العطاء بأعلى المستويات، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 27 مليون يورو، وهو رقم لا يعكس تأثيره الحقيقي داخل الملعب، خاصة بعد خوضه أكثر من 425 مباراة رسمية بقميص مانشستر سيتي. وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الجمعة، فمع رحيله المرتقب في صفقة انتقال حر، سيتحول الدولي البرتغالي إلى واحدة من أبرز فرص سوق الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام عدة أندية بخدماته، دون الحاجة لدفع مقابل مادي كبير.

ووسط تعدد الأندية المهتمة بضمه، يبرز بنفيكا كأحد أبرز المرشحين للاستفادة من وضعه. فالنادي البرتغالي يعمل بجد لإقناع لاعبه السابق بالعودة إلى الفريق، الذي شهد بداية تألقه، مستنداً إلى العامل العاطفي، خاصة أن سيلفا تدرج في أكاديمية بنفيكا، قبل انطلاقته الكبرى في الملاعب الأوروبية.

ويضاف إلى ذلك اسم مؤثر ربما يحسم وجهة اللاعب، هو المدرب جوزيه مورينيو، الذي يدفع شخصياً نحو التعاقد مع برناردو سيلفا، إيماناً منه بأن خبرته وقيادته وجودته الفنية قادرة على رفع المستوى التنافسي للفريق فوراً. كما أن بنفيكا مستعد لمنحه دوراً محورياً في المشروع الرياضي، وهو أمر يحظى بأهمية كبيرة لدى اللاعب، في هذه المرحلة من مسيرته. وإلى جانب بنفيكا، تتابع أندية أخرى من دوريات مختلفة وضع اللاعب عن كثب، معتبرةً التعاقد معه فرصة نادرة للاعب يمتلك خبرة النخبة، ولا يزال قادراً على العطاء لسنوات عدة. وتُعد مرونته التكتيكية وعقليته التنافسية عاملين يزيدان من جاذبيته بالنسبة إلى مشاريع رياضية متنوعة.