مورينيو يعيش كابوس البداية مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

- بدأ جوزيه مورينيو مشواره مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بخسارة كبيرة أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-0، مما وضع الفريق في ذيل ترتيب المجموعة دون نقاط بعد ثلاث جولات، مع هزائم سابقة أمام كاراباخ وتشلسي. - يعاني بنفيكا من أزمة في الهوية والأداء، حيث ظهرت ثغرات دفاعية وهجومية واضحة، مما يعكس عمق الأزمة تحت قيادة مورينيو، مع استقبال الفريق لأربعة أهداف في مباراتين فقط. - أقر مورينيو بأن الفريق افتقر إلى الفاعلية أمام المرمى، مشيرًا إلى انهيار نفسي وبدني بعد الهدف الثاني، مما يضع بنفيكا أمام تحديات كبيرة في دوري الأبطال.

يعيش المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو (62 عاماً)، بداية مخيبة مع نادي بنفيكا في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد خسارته الكبيرة أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنكليزي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين يوم الثلاثاء المنصرم على ملعب سانت جيمس بارك ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لأعرق مسابقات القارة الأوروبية خلال الموسم الكروي 2025-2026.

ولم يكن من الممكن أن تبدأ عودة مورينيو إلى بنفيكا بصورة أكثر إثارة للقلق على الصعيد القاري، إذ وجد "النسور" أنفسهم بعد ثلاث جولات فقط في ذيل الترتيب دون نقاط، متقاسمين المركز الأخير مع أياكس أمستردام الهولندي. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن الخسارة القاسية أمام نيوكاسل يونايتد جاءت لتكمل سلسلة الإخفاقات بعد السقوط أمام كاراباخ الأذربيجاني (3-2)، وتشلسي الإنكليزي (1-0)، لتكشف عن هشاشة واضحة في المنظومة التكتيكية للفريق وضعف الاستجابة الذهنية تحت الضغط.

ولم يعد بنفيكا يشبه الفريق الذي اعتاد أن يُبهر جماهيره بتنظيمه الدفاعي الصلب وهجومه السلس، إذ ظهر هذا الموسم شاحباً ومفتقداً هويته المعهودة، وبدا الفريق غير قادر على مجاراة الإيقاع العالي لمنافسيه، ولا على التعامل مع الضغط وفقدان الكرة، في حين تكررت مشاهد العجز الهجومي أمام المرمى رغم وفرة الفرص، أما دفاعياً، فقد انكشفت الثغرات على نحو صادم، فالفريق الذي كان يُراهن على صلابة خطه الخلفي استقبل أربعة أهداف في مباراتين فقط منذ بداية مغامرة مورينيو الأوروبية، في مؤشر واضح إلى عمق الأزمة.

وبدا مورينيو بعد الهزيمة القاسية أمام نيوكاسل صريحاً لكنه مثقلٌ بخيبة الأمل خلال المؤتمر الصحافي، إذ حاول تفسير أسباب الانهيار بأسلوب واقعي، مشيراً إلى أن فريقه صنع ما يكفي من الفرص للبقاء في أجواء اللقاء، غير أن غياب النجاعة أمام المرمى في الشوط الأول كان نقطة التحول الحاسمة، قائلاً في تصريحات أبرزها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "افتقرنا إلى الأهداف في الشوط الأول رغم أن المباراة كانت متوازنة، أتيحت لنا أربع فرص، ومن الصعب أن تهدر هذا العدد دون أن تسجل، النتيجة كانت غير عادلة تماماً بين الشوطين".

وواصل المدرب السابق لفريق فنربخشة التركي حديثه قائلاً: "في بداية الشوط الثاني، كانت الوتيرة مشابهة، لكن الهدف الثاني غيّر مجرى اللقاء تماماً. لا يمكننا أن نتلقى هدفاً بهذه الطريقة، كان من ركلة ثابتة هجومية وفقدنا تمركزنا. الفريق انهار نفسياً، وظهرت الفوارق الكبيرة في اللياقة البدنية. كنت أعلم أنه مع دخول آخر نصف ساعة كانت لديهم طاقة مختلفة تماماً عنا. لو كانت النتيجة متعادلة، لربما نجحنا في إخفاء هذا الفارق في الإيقاع. الفريق انهار بدنياً وذهنياً، وما لم نستقبله في الشوط الأول تلقيناه في آخر 20 دقيقة".

وإذا استمر بنفيكا على هذا النسق، فإن حملته في دوري أبطال أوروبا قد تتحول إلى كارثة حقيقية قبل انتهاء مرحلة الدوري من البطولة، إذ باتت الوضعية حرجة للغاية في هذه المرحلة، فالفريق لم يسجل أي هدف منذ تولي مورينيو القيادة، واكتفى قبلها بهدفين فقط في شباك كاراباخ، ما يعكس أزمة هجومية واضحة. وتنتظر النادي البرتغالي سلسلة من المواجهات النارية أمام باير ليفركوزن الألماني وأياكس أمستردام الهولندي، ثم نابولي ويوفنتوس الإيطاليين، قبل أن يختتم مشواره القاري بملاقاة ريال مدريد الإسباني.

ومنذ تولي مورينيو قيادة بنفيكا خلفاً للمدرب المقال برونو لاج في سبتمبر/أيلول المنصرم، أشرف على الفريق في سبع مباريات بجميع البطولات، حقق خلالها ثلاثة انتصارات (فوزان في الدوري وآخر في الكأس)، وتعادل في مواجهتين، وخسر مرتين في دوري الأبطال، وسجل فريقه ثمانية أهداف واستقبلت شباكه ستة، بينما يحتل رفاق الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي المرتبة الثالثة في الدوري البرتغالي برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، بفارق أربع نقاط عن بورتو المتصدر ونقطة واحدة عن سبورتينغ لشبونة الوصيف.