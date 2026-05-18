- جوزيه مورينيو يقترب من العودة إلى ريال مدريد بعد اتفاق شفهي مع النادي، ومن المتوقع توقيع عقد لمدة عامين بعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو. - يخطط مورينيو لتعزيز صفوف الفريق بصفقات نوعية، مع التركيز على خط الوسط، حيث يعتبر نجم مانشستر سيتي، رودري، من أولوياته لتحقيق التوازن المطلوب للمنافسة على الألقاب. - سبق لمورينيو قيادة ريال مدريد بين 2010 و2013، حيث حقق عدة ألقاب، منها الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

كشف الصحافي الإيطالي المتختص بسوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، عن معطيات جديدة حصرية بشأن مستقبل المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو (63 سنة)، والذي يُعد من بين أقوى المرشحين لقيادة نادي ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل 2026-2027.

وبحسب ما أورده رومانو، الاثنين، فإن مورينيو بات قريباً من العودة إلى النادي الملكي، بعدما توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع العقد، الذي يُرتقب أن يمتد لعامين. وتشير الخطة إلى أن المدرب البرتغالي سيتوجه إلى مدريد عقب المباراة الأخيرة لريال مدريد في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بلباو يوم السبت المقبل.

وفي حال تأكدت عودة مورينيو إلى ملعب سانتياغو برنابيو، فإن أولويته ستكون تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات النوعية، وعلى رأسها تعزيز خط الوسط. ووفقاً لما ذكره موقع “فيتشاخيس” الإسباني، فإن المدرب البرتغالي وضع نجم مانشستر سيتي، رودري، على رأس مطالبه، باعتباره اللاعب القادر على منح ريال مدريد التوازن اللازم للمنافسة على الألقاب.

وسبق للمدرب جوزيه مورينيو أن قاد ريال مدريد الإسباني بين سنوات 2010 و2013، وحقق معه لقب الدوري مرة واحدة (2011-2012)، ولقب كأس ملك إسبانيا (2010-2011)، ولقب السوبر الإسباني في عام 2012، وقاد البرتغالي النادي الملكي في 178 مباراة حقق فيها 128 فوزاً مقابل 28 تعادلاً و22 خسارة، في وقت سجل الفريق معه 475 هدفاً وتلقى 168 هدفاً.