مورينيو يعتذر لأربيلوا بعد تصرفه الجدلي في مواجهة ريال مدريد

- احتفل جوزيه مورينيو بهدف بنفيكا القاتل ضد ريال مدريد، مما منح فريقه بطاقة العبور إلى ملحق دوري أبطال أوروبا، واعتذر لاحقاً لصديقه ألفارو أربيلوا عن احتفاله أمام مقاعد بدلاء ريال مدريد. - أكد مورينيو أن الواقعة لم تؤدِ إلى توتر مع أربيلوا، حيث تفهم الأخير حماس اللحظة، مشيراً إلى أن الأمور انتهت بشكل طبيعي بعد المباراة. - أعرب مورينيو عن ذهوله من هدف حارسه أناتولي تروبين، واصفاً إياه باللحظة الدرامية الفريدة في مسيرته التدريبية.

قفز البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، احتفالاً بهدف فريقه بنفيكا الرابع، وهو الهدف القاتل الذي جاء في اللحظات الأخيرة من مواجهة نادي ريال مدريد، الأمر الذي منح النسور بطاقة العبور إلى ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي خضم الحماس، ومن دون أن يكون مدركاً لما يحدث من حوله في تلك اللحظة، اندفع مورينيو لبضع خطوات ووجد نفسه يحتفل بالهدف الحاسم مباشرة أمام مقاعد بدلاء ريال مدريد، حيث كان يجلس صديقه، اللاعب السابق، والمدرب الحالي للنادي الملكي، ألفارو أربيلوا. وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الخميس، بعد نهاية اللقاء، ومع هدوء الأجواء، تحدث مورينيو لوسائل الإعلام في قاعة المؤتمرات الصحافية، موضحاً تفاصيل الموقف، حيث قال: "اعتذرت عن طريقة احتفالي، لكن ألفارو رجل كرة قدم، وهو يدرك أن الإنسان في مثل هذه اللحظات ينسى أنه أمام ريال مدريد، وينسى أيضاً أن ألفارو يجلس على دكة البدلاء".

وأضاف مورينيو أن مدرب ريال مدريد أكد له أنّ لا حاجة للاعتذار، مشيراً إلى أن الواقعة لم تتطور إلى أي توتر أو خلاف، وانتهت بشكلٍ طبيعي بعد المباراة. وأعرب المدير الفني البرتغالي أيضاً، عن ذهوله الشديد، بعد الهدف التاريخي الذي سجله حارسه أناتولي تروبين في شباك ريال مدريد، مؤكداً أنّها المرة الأولى التي يختبر فيها مثل هذا الشعور الدرامي طوال مسيرته الطويلة. وقال مورينيو أيضاً في المؤتمر الصحافي: "كنت أقول دائماً إن كلّ شيء في كرة القدم بالنسبة لي هو مجرد تكرار لما حدث في السابق، ولكن هذه اللحظة هي الأولى من نوعها. كنّا نعلم أن هذا الرجل الضخم قادر على فعل ذلك، فقبل أسبوعين خلال مواجهة بورتو كان قريباً من التسجيل".