مورينيو يضع شروط العودة لريال مدريد.. وقرار عائلي يحسم مستقبله

- صلاحيات مطلقة وإعادة هيكلة الفريق: يطالب جوزيه مورينيو بصلاحيات كاملة في القرارات الرياضية، بما في ذلك التعاقدات والتشكيلة، مع إعادة هيكلة شاملة للفريق لتناسب رؤيته الفنية. - تحسين البنية الطبية والبدنية: يشدد مورينيو على ضرورة تطوير البنية الطبية والبدنية بالنادي لضمان الانضباط وتقليل الإصابات، مما يعزز وحدة الفريق وهيبة المدرب. - الدعم الإداري والعامل الشخصي: يسعى مورينيو لدعم غير مشروط من إدارة النادي، مع التركيز على الاستقرار العائلي وأهمية رأي زوجته في قراراته المستقبلية.

عاد اسم المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، ليتصدر عناوين الصحافة الإسبانية بقوة، في ظل تزايد التكهنات حول إمكانية عودته إلى قيادة ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة، لكن وعلى عكس ما قد يبدو، فإن هذه العودة ليست مجرد قرار فني أو رغبة من الإدارة، بل ترتبط بشروط صارمة وضعها المدرب، إلى جانب عامل شخصي حاسم قد يكون هو الكلمة الفصل في مستقبله.

ووفقاً لما كشفته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن مورينيو لم يغلق الباب أمام فكرة العودة إلى النادي الملكي، الذي سبق أن دربه بين عامي 2010 و2013، وحقق معه عدة ألقاب، إلا أن المدرب البرتغالي لا يريد تكرار التجربة بالظروف السابقة ذاتها، بل يسعى للعودة ضمن مشروع جديد يمنحه السيطرة الكاملة.

ويرتبط اسم مورينيو دائماً بمثل هذه اللحظات، باعتباره مدرباً يجيد إدارة الأزمات، وإعادة بناء الفرق، وفرض شخصية قوية داخل الأندية الكبيرة، ورغم كل ما سبق لا توجد حتى الآن أي مفاوضات رسمية مؤكدة بين الطرفين، كما أن مورينيو نفسه يلتزم بالحذر في تصريحاته، مدركاً أن اسمه يُطرح دائماً في الإعلام عند أي أزمة في ريال مدريد، ومع ذلك يمكن استعراض شروط المدرب لتدريب ريال مدريد بحسب ما نشرته الصحيفة.

صلاحيات مطلقة في القرار الرياضي

يعتبر هذا الشرط الأهم بالنسبة لمورينيو؛ إذ يطالب بأن يكون صاحب القرار الأول في كل ما يتعلق بالجانب الرياضي، من التعاقدات إلى اختيارات التشكيلة، فهو لا يرغب في العمل ضمن منظومة تفرض عليه لاعبين أو قرارات من خارج الجهاز الفني، بل يريد أن يكون المهندس الحقيقي للمشروع. كما يرى مورينيو أن الفريق الحالي بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة، وليس مجرد تعديلات بسيطة، ناهيك عن إمكانية الاستغناء عن بعض الأسماء، والتعاقد مع لاعبين يناسبون أسلوبه التكتيكي، وخلق توازن جديد داخل التشكيلة، وهذا الشرط يعكس قناعته بأن النجاح لن يتحقق إلا عبر تشكيل فريق على مقاسه الفني.

ثورة في الجانب البدني والطبي

أحد أبرز مطالب مورينيو يتمثل في تحسين البنية الطبية والبدنية داخل النادي، في ظل تكرار الإصابات خلال المواسم الأخيرة. ويؤمن المدرب البرتغالي بأن النجاح على أعلى مستوى يتطلب جهازاً طبياً متطوراً، وإعداداً بدنياً عالي الجودة، وتقليل المخاطر البدنية على اللاعبين، وانضباطاً صارماً داخل غرفة الملابس. ولطالما عُرف مورينيو بشخصيته القوية، وهو يصرّ على فرض نظام صارم داخل غرفة الملابس، فلا مكان للتهاون أو الانقسامات، إضافة لضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني، والحفاظ على وحدة الفريق، وذلك الشرط يأتي في ظل تقارير عن توترات داخل الفريق، ما يعزز قناعة مورينيو بضرورة إعادة فرض "هيبة المدرب".

دعم غير مشروط من الإدارة

يريد مورينيو ضمانات واضحة من رئيس النادي فلورنتينو بيريز بأنه سيحصل على دعم كامل في جميع الظروف، خاصة عند اتخاذ قرارات صعبة؛ فالمدرب البرتغالي لا يرغب في الدخول بمشروع طويل الأمد دون غطاء إداري قوي يحميه من الضغوط.

العامل الحاسم: "القرار في البيت"

ورغم كل هذه الشروط، كشفت صحيفة "سبورت" في تقرير آخر أن مستقبل مورينيو لا يتوقف فقط على العروض أو المشاريع الرياضية، بل يعتمد بشكل كبير على حياته الشخصية. وأكدت التقارير أن زوجة مورينيو تلعب دوراً مهماً في تحديد وجهته المقبلة، حيث يضع المدرب الاستقرار العائلي أولوية، ويفضل اتخاذ قرارات تراعي حياة أسرته، وأنه لا يريد الدخول في تجربة جديدة قد تؤثر بتوازن حياته، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن هذا العامل قد يكون حاسماً لدرجة أنه قد يرفض عرضاً كبيراً فقط لأسباب عائلية.