مورينيو يرسم ملامح صفقات ريال مدريد: مقاتلون لا نجوم

يواصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً) وضع ملامح مشروعه في عودته الثانية إلى نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل وجود موافقة مبدئية على قدومه، بانتظار الإعلان الرسمي، عقب انتخاب رئيس جديد للنادي الملكي.

وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، السبت، فإن المرحلة الأولى من العمل قد اكتملت بالفعل، بعد قيام مورينيو بتحليل شامل للأسباب التي أدت إلى غياب ريال مدريد عن التتويجات الكبرى خلال الموسمين الماضيين، مستنداً إلى روايات مباشرة عن بعض ما حدث داخل غرفة الملابس، إضافة إلى دراسة تفصيلية لأداء الفريق في المباريات، خصوصاً في الجزء الأخير من الموسم الماضي.

وبناءً على هذا التشخيص، بات المدرب واضحاً في احتياجاته الفنية، ليس فقط من حيث المراكز، بل أيضاً من حيث نوعية اللاعبين المطلوبين، إذ بين لإدارة النادي، أنه لا يبحث عن نجوم كبار، بقدر ما يريد لاعبين يتمتعون بالجوع للفوز، وروح القتال، والاستعداد الدائم للتضحية والعمل، مع شخصية جماعية خالية من الأنانية. كما أكد مورينيو، بحسب المصدر ذاته، أن له رؤية فنية واضحة للمراكز التي تحتاج إلى تدعيم، مع رغبته في تقوية خط الدفاع بمدافعَين، إضافة إلى ظهير أيمن وآخر أيسر، إلى جانب التعاقد مع لاعبَين في خط الوسط؛ أحدهما صانع ألعاب، يربط الخطوط ويمنح التوازن، والآخر لاعب ارتكاز دفاعي.

ويحتاج ريال مدريد، بحسب تصوره، إلى مدافع محوري صاحب خبرة ليلعب بجوار أنطونيو روديغر، الذي يُتوقع أن يجري تمديد عقده لموسم إضافي. وفي مركز الظهير الأيمن، يفضل المدرب التعاقد مع لاعب قادر على منافسة ترينت ألكسندر-أرنولد على المركز الأساسي، مع توفير عمق في هذا المركز، عبر لاعبين اثنين على الأقل لكل مركز، لضمان المنافسة والتطور. أما في الجهة اليسرى، فقد يصبح التدعيم ضرورياً في حال رحيل فران غارسيا. وفي خط الوسط، ورغم حاجته إلى لاعب ارتكاز بجانب أوريلين تشواميني، فإن القطعة الأهم في مشروعه تبقى لاعب الوسط المبدع، الذي يُنظر إليه كالعنصر القادر على منح الفريق الانسجام وصناعة الإيقاع، وربط جميع الخطوط داخل الملعب.