- أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على أهمية فصل السياسة عن الرياضة، مشددًا على أن منتخب إيران يستحق المشاركة في كأس العالم، رغم الجدل السياسي حول مشاركته. - أبدى مورينيو ثقته في قدرة منتخب البرتغال على المنافسة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي قد يكون تقنيًا أفضل من منتخب يورو 2016، مع توقعات بفوز البرتغال أو منتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل. - تحدث مورينيو بإعجاب عن زين الدين زيدان، واصفًا إياه بأنه "تجسيد للجمال في كرة القدم"، وكشف عن توقعه لهدف نيكولو زانيولو الحاسم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، أنّ منتخب إيران "يستحق اللعب في كأس العالم"، مشدداً على ضرورة الفصل بين السياسة والرياضة، في ظل الجدل القائم حول مشاركته. وقال مورينيو، في تصريحات لمجلة سبورت ويك الإيطالية، اليوم السبت، إنّ اللاعبين الإيرانيين الذين تأهلوا إلى المونديال "يستحقون المشاركة في البطولة"، مضيفاً: "هناك أمور سياسية وأخرى رياضية، ويجب عدم الخلط بينهما".

كما تطرّق مدرب ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي السابق إلى الجدل حول احتمال استبدال إيران في حال عدم مشاركتها، مع دعوات سياسية لإشراك منتخبات بديلة، مؤكداً مرة أخرى: "كل ما يتعلق بكرة القدم يجب أن يبقى بعيداً عن السياسة". وفي سياق حديثه عن كأس العالم المقبل، أبدى مورينيو ثقته بقدرة منتخب بلاده البرتغال على المنافسة بقوة، قائلاً إن الجيل الحالي "قد يكون تقنياً أفضل من منتخب يورو 2016"، مشيراً إلى أنّ البرتغال قادرة على الفوز باللقب، إلى جانب منتخبات مثل الأرجنتين والبرازيل، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي جانب آخر من الحوار، تحدّث مورينيو بإعجاب كبير عن النجم الفرنسي زين الدين زيدان، واصفاً إياه بأنه "تجسيد للجمال في كرة القدم"، مضيفاً بمزاح: "قد يغضب مني ماركو ماتيراتزي، لكن مشاهدة زيدان كانت متعة خالصة"، في إشارة إلى اللاعب الإيطالي السابق الذي سقط بنطحة "زيزو" الشهيرة خلال نهائي كأس العالم 2006. وكشف المدرب البرتغالي أيضاً أنه سبق وتوقع هدف الإيطالي نيكولو زانيولو الحاسم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، في إشارة إلى علاقته القوية باللاعبين وقدرته على قراءة المباريات.