مورينيو يحسم موقفه النهائي من العودة إلى ريال مدريد لخلافة ألونسو

- جوزيه مورينيو ينفي الشائعات حول عودته لتدريب ريال مدريد، مؤكدًا أن النادي لم يفكر في ذلك وأن الحديث عن العودة مجرد افتراضات لا أساس لها، مشددًا على تركيزه الكامل مع بنفيكا. - مورينيو، الذي قاد ريال مدريد سابقًا لتحقيق إنجازات كبيرة، يرفض التعليق على إمكانية العودة إلى الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن ريال مدريد ليس جزءًا من خططه الحالية. - تشابي ألونسو يواجه ضغوطًا كبيرة في ريال مدريد بسبب تراجع النتائج، مما أثار تكهنات حول إمكانية إقالته وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

ردّ المدير الفني لنادي بنفيكا، البرتغالي، جوزيه مورينيو (62 عاماً)، على الشائعات التي تربطه بالعودة لتدريب ريال مدريد وخلافة المدرب الإسباني تشابي ألونسو، مؤكداً عدم وجود أي نية لذلك، وجاءت تصريحاته في وقت تواجه إدارة الملكي ضغوطاً كبيرة بسبب تراجع النتائج، بينما يظل اسم مورينيو مرتبطاً بذكريات الإنجازات السابقة، ما دفع بعض وسائل الإعلام والجماهير لإثارة التكهنات حول احتمالية عودته، رغم عدم وجود أي مؤشرات رسمية.

وأجاب مورينيو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة فريقه أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا بشكل فوري على تساؤل أحد الصحافيين، إذ قال في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء: "لا حاجة حتى لإغلاق الموضوع، فهو بالفعل مغلق، هذا الموضوع فتحته أنت"، وأشار بيديه وكأنه لا يريد سماع أي شيء عن تلك الشائعات، موضحاً أن النادي لم يفكر أصلاً في عودته، وأن الحديث عن العودة لنادي ريال مدريد مجرد افتراضات لا أساس لها.

وبعيداً عن رد مورينيو الذي أغلق الباب تماماً أمام ريال مدريد، لم تنجح محاولات الصحافيين لمعرفة ما إذا كانت العودة المحتملة إلى الدوري الإسباني قد تغريه بأي شكل، ليضيف المدرب الملقب باسم "السبيشل وان" في حديثه بالقول "لا تسألني أسئلة من نوع إذا، هل قول لا لبنفيكا سهل؟"، وأظهر مورينيو علامات التعب أكثر من التوتر، مؤكداً رسالة واضحة للجميع أن ريال مدريد ليس جزءاً من خططه الحالية، وأن كامل تركيزه مكرس لمهمته مع بنفيكا.

ويجدر بالذكر أن مورينيو قضى ثلاث سنوات في ريال مدريد قاد خلالها الفريق في 178 مباراة، محققاً 127 انتصاراً و28 تعادلاً و23 هزيمة، وخلال تلك الفترة واجه خصمه التقليدي برشلونة في العصر الذهبي للفريق الكتالوني تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أما على صعيد الألقاب، فقد نجح المدرب البرتغالي في الفوز بكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني، مما ترك بصمة واضحة في تاريخ النادي الملكي.

في المقابل، يجد تشابي ألونسو نفسه في قلب العاصفة داخل ريال مدريد، بسبب توالي النتائج السلبية وتراجع مستوى الفريق الذي فقد صدارة الليغا لمصلحة برشلونة بفارق أربع نقاط، وقد شهد النادي انهيارات داخل الملعب وخارجه، مع أحداث صادمة في غرف الملابس وتصرفات غريبة من بعض اللاعبين، ما يعكس عمق الأزمة التي تعصف بالنادي الأبيض هذا الموسم، وفي ظل هذه الظروف، تصاعدت التكهنات حول إمكانية إقالة ألونسو، مع تداول أسماء محتملة لخلافته وسط متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.