- جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، يثير الجدل مجددًا بتصريحاته النارية حول التحكيم في الدوري البرتغالي، مما أدى إلى رفع رابطة الحكام شكوى رسمية ضده. - مورينيو انتقد قرار إلغاء هدف لأنطونيو سيلفا، مشيرًا إلى أن الحكم أظهر نقصًا في الشخصية، وهاجم تقنية الفيديو المساعد، معتبرًا أن الشخصية الرئيسة كانت خارج الملعب. - بنفيكا دافع عن مدربه بنشر فيديو مثير للجدل يقارن بين أهداف ملغاة وأخرى محتسبة، مما يعكس استياء النادي من قرارات التحكيم.

عاد مدرب بنفيكا، جوزيه مورينيو (62 عاماً)، ليثير الجدل مجدداً، فالمدرب المُلقب بـ "سبيشال وان"، والذي لم يمضِ على توليه قيادة الفريق سوى ثلاث مباريات فقط، عقب رحيله المفاجئ عن فنربخشة التركي، لا يترك أحداً غير مبالٍ بتصريحاته، وهذه المرة أشعل موجة واسعة من الانتقادات، بسبب تعليقاته النارية حول التحكيم في الدوري البرتغالي، لتعود إلى الواجهة صورة "المتمرّد"، الذي اعتاد إثارة الجدل منذ بدايات مسيرته التدريبية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الاثنين، أن مورينيو كتب فصلاً جديداً من الشكاوى ضد الطاقم التحكيمي، حتى بات من الصعب عدّ المرات التي هاجم فيها الحكام عقب أي نتيجة سلبية، وجاء أحدث فصول هذه القصة بعد تعادل بنفيكا أمام ريو آفي بنتيجة هدف لكل منهما في الأسبوع الماضي، وهو ما دفع رابطة حكام الدوري البرتغالي إلى رفع شكوى رسمية ضد المدرب أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، معتبرة تصريحاته تجاوزاً صريحاً.

واعتبر مورينيو أنّ الخطأ، الذي ارتُكب ضد نيكولاس أوتامندي، وأدى إلى إلغاء هدف، كان قراراً سيئاً، كما قال إن الحكم سيرجيو غويلهو أظهر نقصاً في الشخصية، ليضيف في حديثه بالقول: "سجلنا هدفاً أُلغي لأن إصبع قدم صغيرة دهست إصبع قدم صغيرة أخرى، لا أحب هذا النوع من كرة القدم، ولكن إذا كانت هذه كرة القدم الجديدة فعلينا أن نقبله كما هو"، في إشارة إلى الهدف المُلغى لأنطونيو سيلفا، ولم يكتفِ بذلك، بل هاجم تقنية الفيديو المساعد قائلاً: "الشخصية الرئيسة في المباراة لم تكن داخل الملعب، بل الرجل الجالس في مدينة كرة القدم، هو من استدعى الحكم لرؤية ما شاهدناه جميعاً، ثم ظهر الحكم بلا شخصية".

وكما كان منتظراً، لم يتردد بنفيكا في الدفاع عن مدربه الجديد، بل استغل حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال رسالة واضحة إلى الرأي العام الكروي في البرتغال، ونشر النادي مقطع فيديو مثيراً للجدل، قارن فيه بين الهدف المُلغى لأنطونيو سيلفا، وبين الهدف الذي سجله لويس سواريز ليمنح به الفوز لسبورتينغ لشبونة أمام إستوريل (1-0)، إضافة إلى لقطة أخرى من موسم 2023-2024، حين أُلغي هدف لدي ماريا في مواجهة بالكأس أمام الغريم نفسه، وأرفق بنفيكا الفيديو بتعليق ساخر عبر موقع إكس جاء فيه "ابحثوا عن الفوارق".