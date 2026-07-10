مورينيو يبدأ رحلته مع الريال بكلمات عاطفية... وخضيرة يعود إلى الملكي

- جوزيه مورينيو يعود إلى ريال مدريد بثقة وحب عميق للنادي، مؤكدًا على أهمية إنشاء ثقافة عمل وتحمل المسؤولية، مع التركيز على العمل من أجل النادي وليس فقط فيه، وذلك في بداية حقبته الثانية مع الفريق الملكي. - سامي خضيرة، الذي لعب سابقًا لريال مدريد وفاز بكأس العالم 2014، ينضم إلى الطاقم الفني، معبرًا عن حماسه لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الرياضية، بعد أن كان مورينيو السبب في انضمامه للنادي في 2010. - بعد موسم مخيب للآمال، أقال ريال مدريد تشابي ألونسو وأعاد مورينيو، مع تعزيز الفريق بصفقات جديدة مثل مارك كوكوريا وبرناردو سيلفا، بهدف تحسين الأداء وتحقيق نتائج إيجابية.

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، في أول ظهورٍ له في تحضيرات نادي ريال مدريد الإسباني لبداية حقبته الثانية مع الفريق الملكي أنّه يشعر بثقة كبيرة وبشعور وحبٍ عميق للميرنغي، وذلك بعد عودته إلى المنشأة الرياضية الخاصة بعملاق أوروبا "فالديبيباس"، إلى جانب طاقمه الفني الذي ظهر فيه الدولي الألماني السابق سامي خضيرة، والذي سبق له اللعب مع الفريق سابقاً والتألق على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال مورينيو في تصريحات لموقع النادي الملكي، الجمعة: "الكلمات لا تكفي لأن الأمر أشبه بمُهمة، الأمر ليس متعلقاً بي أو بما إذا كنت سأفوز كثيراً أو قليلاً، أنا هنا لمساعدة الجميع ليكونوا أفضل: اللاعبين والفريق الفني، من أجل إنشاء ثقافة عمل، وتحمّل المسؤولية إلى جانب الطموح، وأيضاً شيء أعرفه جيداً، وهو المسؤولية والشرف في العمل لصالح ريال مدريد، أحب هذا المفهوم كثيراً. ليس العمل في ريال مدريد، بل العمل من أجل ريال مدريد. وهذه الروح التي دفعتني لأكون هنا".

وتابع مورينيو: "فلنستغلّ الأسبوعين القادمين على أكمل وجه بروح إيجابية، لأنني بالطبع أرغب في وجود جميع اللاعبين هنا. لننظر إلى الأمر بإيجابية، وهذا يعني التعرّف على اللاعبين الذين سأعمل معهم، ستتاح لهم الفرصة خلال الموسم. سيكون العديد من هؤلاء اللاعبين هنا في كاستيا، كما أحب المساهمة في نمو هذا المجال، وسيكون هنا بعض أبطال العالم".

من جانبه، قال سامي خضيرة الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا، والذي لعب سابقاً لريال مدريد لمنصة "دازن" التي عمل معها خلال الفترة الماضية في مجال التحليل: "المنصب في ريال مدريد يمنحني الآن فرصة اتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي الرياضية".

وكان مورينيو السبب في وصول خضيرة إلى ريال مدريد في ولايته الأولى عام 2010 وهناك لعب خمسة مواسم، وشارك خلالها في 161 مباراة محققاً لقب دوري الأبطال عام 2014 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل اعتزاله اللعب عام 2021.

وأعاد رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز مورينيو إلى الجهاز الفني لنادي ريال مدريد بعد خيبة أمل الموسم الماضي، عقب إقالة الإسباني تشابي ألونسو، الذي خلف الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، لكنه فشل في تحقيق النتائج الإيجابية ليُقال من منصبه ويأتي بدلاً عنه مواطنه ألفارو أربيلوا، ليتابع السير على خطاه، ويخرج النادي الملكي في نهاية المطاف بموسمٍ صفري. وأبرم بطل أوروبا 15 مرة أبرم صفقات عدّة هذا الصيف، بضم مارك كوكوريا والبرتغالي برناردو سيلفا والهولندي دنزل دومفريس والفرنسي إبراهيما كوناتيه.