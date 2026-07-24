مورينيو يبدأ حقبته الثانية مع ريال مدريد ودرس لنجوم الصف الأول

- بدأ جوزيه مورينيو حقبته الثانية مع ريال مدريد بفتح الأبواب للإعلام لمتابعة مباراة ودية ضد ألكوركون، مما أتاح للجماهير متابعة التحضيرات للموسم القادم. - حسم مورينيو الجدل حول مدربي اللياقة البدنية في النادي، وقرر الاعتماد على نجوم لم يشاركوا في كأس العالم 2026، مثل أندري لونين وكامافينغا، مع تجريب المواهب الشابة. - قدم مورينيو درسًا كبيرًا بوضع نجوم الفريق الأول في المدرجات لمتابعة المباراة، مع التركيز على تشكيل هوية الفريق لموسم 2026-2027 وسوق الانتقالات الصيفية.

بدأ المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حقبته الثانية مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما قرر فتح الأبواب أمام وسائل الإعلام العالمية، من أجل متابعة المواجهة الودية القصيرة مع فريق ألكوركون، الأمر الذي أتاح الفرصة لجماهير الفريق الملكي متابعة التحضيرات للموسم القادم.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، الجمعة، أن مورينيو فتح المباراة الودية لمدة 25 دقيقة أمام الجميع، قبل أن يطلب منهم مغادرة مركز التدريبات، لكن البرتغالي أظهر شخصيته هذه المرة، بعدما حسم الجدل الدائر حول مدربي اللياقة البدنية لنادي ريال مدريد، بعدما سرت الشائعات أن هناك خلافات بين أنطونيو بينتوس وأنطونيو دياس.

وقرر مورينيو الاعتماد على العديد النجوم، الذين لم يشاركوا في بطولة كأس العالم 2026، بعدما منح الفرصة لحامي العرين الأوكراني أندري لونين، أرنولد، أسينسيو، هويسن وألفارو كاريراس في الدفاع، فيما كان بخط الوسط، كل من: كامافينغا، أردا غولر (الاستثناء الوحيد بعدما ودع المونديال مع تركيا من دور المجموعات)، وخورخي سيسترو، في حين جعل المدرب البرتغالي المواهب في خط الهجوم، يتقدمهم غونزالو غارسيا وفرانكو ماستانتونو.

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لكن المثير في الأمر، هو الدرس الكبير الذي قدمه جوزيه مورينيو للجميع، بعدما جعل العديد من نجوم الفريق الأول يجلسون على المقاعد في المدرجات، مثل: فيديريكو فالفيردي، ورودريغو، وإدير ميليتاو، حتى يتابعوا المباراة الودية، رغم أن بعضهم عاد من الإجازة عقب رحلات طويلة، في حين يواصل الآخرون برامج التأهيل الخاصة بهم، وتحديداً فيرلاند ميندي، ميليتاو، رودريغو.

كما أظهر مورينيو حرصه على تجريب كل المواهب الشابة الموجودة في الفريق الثاني والأكاديمية، لأن البرتغالي يعمل على وضع اللمسات الأخيرة، حول هوية الفريق الذي سيلعب في موسم 2026-2027، بالإضافة إلى الأسماء التي ستغادر في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، التي ستكون مليئة بالمفاجآت، وفق ما أكدت صحيفة ماركا الإسبانية.