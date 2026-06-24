مورينيو يبدأ حقبة ريال مدريد بتصريحات مثيرة ويفتح ملف مبابي

- جوزيه مورينيو يعود إلى ريال مدريد بأسلوب أكثر اتزاناً، مشيداً بتاريخ النادي وسحر قميصه الأبيض، ويعتبر كيليان مبابي تحدياً رئيسياً يسعى لفهمه ومساعدته على التطور دون صدامات. - يستعيد مورينيو ذكرياته مع كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، مشبهاً إياها بأعظم المنافسات الرياضية، ويؤكد عدم حمله أي مشاعر سلبية تجاه برشلونة، بل يرى أن مواجهة الأفضل تصنع المدرب القوي. - يؤكد مورينيو أن حضوره الإعلامي نتيجة للعمل والنتائج، مشدداً على أن القيادة تُبنى داخل الملعب، وأن المظهر الخارجي جزء من هيبة الوظيفة.

خرج المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، في أول مقابلة مطولة له، منذ عودته إلى تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، والتي أجرتها معه مجلة فانيتي فير الأميركية، حيث ظهر المدرب الملقب بـ"سبيشال وان" مختلفاً في أسلوبه، وأكثر اتزاناً وأقل حدة.

وقال مدرب تشلسي السابق في المقابلة التي نشرت تفاصيلها، اليوم الأربعاء: "لا يمكن مقارنة تاريخ ريال مدريد بأي تاريخ آخر"، مؤكداً أن القميص الأبيض يحمل "سحراً خاصاً"، كما وصف النادي الملكي بأنه مؤسسة قائمة على الإرث والبطولات وليس مجرد أسماء لاعبين. وفي هذه المرحلة الجديدة، سيكون كيليان مبابي أحد أكبر تحديات مورينيو، بعد أن تعايش الفرنسي مع الضجة الإعلامية رغم أرقامه التهديفية، لذا فالمدرب المثير للجدل، لا يسعى إلى الصدّام، مؤكداً أن المرحلة الأولى ستكون للفهم والاستماع أكثر من إصدار الأحكام، مشيراً إلى أنه يسعى لمساعدة اللاعب على التطور بدل الدخول في أي مواجهة مباشرة معه، وتابع: "مبابي لاعب استثنائي، وسأحاول مساعدته على أن يصبح أفضل".

كما استعاد مورينيو ذكرياته مع كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، حين كان الصراع يصل إلى ذروته بينه وبين بيب غوارديولا، وبين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، واصفاً تلك المرحلة بأنها كانت "توقف العالم" من أجل مشاهدة تلك المباريات، قبل أن يشبّهها بأعظم المنافسات في تاريخ الرياضة. ورغم تاريخه السابق مع برشلونة في بداياته، شدد مورينيو على أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه النادي الكتالوني، بل على العكس يعتبر أن مواجهة الأفضل هي ما تصنع المدرب القوي.

واختتم مورينيو حديثه بالتأكيد على أن حضوره الإعلامي لم يكن هدفاً بحد ذاته، بل نتيجة طبيعية للعمل والنتائج، مشدداً على أن القيادة في كرة القدم تُبنى داخل الملعب وغرف الملابس، وأن المظهر الخارجي بما فيه ارتداء البدلة كان بالنسبة له جزءاً من "هيبة الوظيفة"، وليس مجرد شكل خارجي.