مورينيو وقطعته الناقصة في ريال مدريد.. قائد بحجم ألونسو

- يواجه جوزيه مورينيو تحديًا كبيرًا في إعادة ريال مدريد إلى منصات التتويج بعد غياب موسمين، وسط انتقادات الموسم الماضي وإقالة المدرب السابق. - شهدت عودة مورينيو تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق، مع التعاقد مع لاعبين جدد، لكنه لا يزال يبحث عن اللاعب الإسباني رودري لتعزيز خط الوسط. - يشتهر مورينيو بقدرته على إيجاد اللاعبين المناسبين لأفكاره، ويهدف إلى استعادة أمجاد ريال مدريد مستفيدًا من خبراته السابقة في بناء فرق قوية.

يواجه مدرب نادي ريال مدريد الإسباني الجديد، البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، أكبر تحدٍ في مسيرته الاحترافية مع الفريق الملكي، لأنه بات مُطالباً بإعادة رفاق المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى منصة التتويج، عقب الغياب الذي استمر لموسمين متتاليين لأول مرة منذ 16 عاماً، بالإضافة إلى أن المدير الفني عاد مرة أخرى إلى أحد عمالقة الفرق في القارة الأوروبية والعالم.

ويعلم مورينيو حجم صعوبة المهمة، التي تواجهه مع ريال مدريد، بسبب ما عاشه رفاق مبابي في الموسم الماضي، والانتقادات التي لاحقت الفريق الملكي، الذي عمدت إدارته إلى إقالة المدرب الإسباني تشابي ألونسو من منصبه في بداية العام الجاري، بالإضافة إلى منح الفرصة لمواطنه ألفارو أربيلوا، الذي لم ينجح في مهمته المؤقتة، الأمر الذي جعل الريال دون أي لقب كبير للمرة الثانية على التوالي، وفق ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أول أمس الأحد.

ورافق عودة مورينيو إلى نادي ريال مدريد، العديد من الصفقات، التي أحدثت تغييراً جذرياً داخل غرفة ملابس "الملكي"، بعدما سارعت الإدارة إلى تلبية طلبات المدرب البرتغالي، من خلال التعاقد مع كل من؛ البرتغالي برناردو سيلفا، الهولندي دينزل دومفريس، الفرسي إبراهيما كوناتي والإسباني مارك كوكوريلا، في وقت يواصل فيه القائمون على الفريق الملكي المُضي قدماً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، عبر صرف المزيد من الأموال، لكن مورينيو أبلغ الإدارة بأنّ مشروعه يعاني من نقص الجوهرة الثمينة في خط الوسط، وهو النجم الإسباني رودري، المتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بالإضافة إلى مساهمته في تتويج "لاروخا" بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه، إلا أن هذه الصفقة تصطدم بعقبة موافقة القائمين على مانشستر سيتي الإنكليزي.

مورينيو والقطعة الناقصة

ولا يريد مورينيو تسليم قيادة خط الوسط إلى الفرنسي إدواردو كامافينغا، أو الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، أو الفرنسي أوريلين تشواميني، أو حتى التركي أردا غولر، لأن المدرب البرتغالي مؤمن بفكرة أن الإسباني رودري، هو القطعة الناقصة في تشكيلته، لأنه يُريد لاعباً يتمكن من التحكم في مجريات اللعب من منطقة الارتكاز أو الأماكن المتقدمة في الملعب، وهذا ما يُجيده الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في عام 2024.

واشتهر مورينيو خلال رحلته التدريبية بُحبه لقائد خط وسط، يترجم أفكاره داخل الملعب، وهذا ما فعله في بداية مشواره مع بورتو البرتغالي، الذي قاده إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا (2003-2004)، بفضل وجود البرتغالي ديكو، الذي لعب 106 مباريات تحت إشراف المدير الفني، واستطاع تسجيل 23 هدفاً وتقديم 69 تمريرة حاسمة، ليواصل "سبيشال وان" هوايته مع تشلسي الإنكليزي، ليجعله أحد عمالقة البريمييرليغ.

وقاد مورينيو تشلسي إلى تحقيق لقبين متتاليين في الدوري الإنكليزي الممتاز، ليصل "البلوز" إلى قمة البريمييرليغ لأول مرة منذ خمسة عقود، بفضل عثور البرتغالي على القطعة الناقصة، المتمثلة في الإنكليزي فرانك لامبارد، الذي اعتبره البرتغالي، لاعباً مُتكاملاً في خط الوسط، واستطاع إظهار ما يتمتع به من مهارة، بفضل وجود كل من الفرنسي كلود ماكيليلي والغاني مايكل إيسيان على الأجنحة. وبعد نهاية رحلة مورينيو مع تشلسي في 2007، قال بشكل صريح في المؤتمر الصحافي أثناء تقديمه مدرباً لنادي إنتر ميلانو الإيطالي: "أريد صانع ألعاب، وهو مركز لطالما شعرت بالحاجة إليه، وأتمنى حسم صفقة ديكو"، لكن المدير الفني لم يتمكن من إقناع نجمه السابق، وتوجه بعدها صوب الهولندي ويسلي شنايدر، الذي ساعده الأرجنتيني إستبان كمبياسو.

كرة عالمية ريال مدريد يثني على الاتحادات القارية: ساهمت وحدتها بحماية كرة القدم

وبرز كمبياسو مع مورينيو في إنتر ميلانو، وخاض 94 مواجهة في جميع المواجهات، وساهم بتحقيق الثلاثية التاريخية عام 2010، لكن البرتغالي رحل إلى ريال مدريد في العام ذاته، وواصل هوايته في جلب أفضل لاعبي خط الوسط، بعدما طلب من إدارة النادي الملكي ضرورة حسم صفقة الإسباني تشابي ألونسو، الذي استطاع خطف الأنظار إليه وبقوة. لكن رحلة مورينيو مع ريال مدريد انتهت، وقرر العودة مرة أخرى إلى تشلسي الإنكليزي في عام 2013، وكانت خطوته الأولى آنذاك، إقناع الإسباني سيسك فابريغاس بالانضمام إلى الفريق اللندني، وأصبح القطعة الناقصة في تشكيلة البرتغالي، الذي استطاع تحقيق لقب البريمييرليغ مرة أخرى، إلا أن حُلم المدير الفني بالإشراف على مانشستر يونايتد الإنكليزي تحقق في النهاية عام 2016.

ورغم أن تجربة مورينيو مع مانشستر يونايتد لم تكن مثالية، بسبب عدم قدرته على تحقيق لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، إلا أنّه لم يتخلّ نهائياً عن عادته، بعدما نجح في إقناع الصربي نيمانيا ماتيتش من الانتقال إلى "الشياطين الحُمر" قادماً من تشلسي، ولعب دوراً بارزاً في حسم لقب الدوري الأوروبي في موسم 2016-2017، ليرحل بعدها إلى روما الإيطالي. ومع روما نجح مورينيو في جعل نجمه ماتيتش ينتقل إلى "ذئاب روما"، لكن البرتغالي لم يستطع تحقيق النجاح الكبير، إلا أنه تمكن من قيادة الفريق صوب حسم لقب دوري المؤتمر الأوروبي في موسم 2021-2022، ويرحل في عام 2024 إلى تركيا، حتى يخوض تجربة جديدة في مسيرته التدريبية.

ولم يحقق مورينيو النجاح المرجو منه مع نادي فنربخشة، الذي لم يستطع حسم لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بفضل هيمنة غريمه التاريخي غلطة سراي، لكن المدرب البرتغالي لم يتخلّ نهائياً عن عادته أيضاً، بعدما عثر على قطعته الناقصة، من خلال الدور الكبير الذي لعبه البرازيلي فريد، قبل أن يغادر المدير الفني في عام 2025، بعد خلافات حادة مع مجلس الإدارة. وذهب مورينيو إلى نادي بنفيكا البرتغالي، حتى يعمل على إنقاذ الفريق من النتائج السلبية في بداية الموسم الماضي، لكنه عثر على نجمه المفضل، وهو الأرجنتيني إنزو بارينشيا، الذي كان معاراً من أستون فيلا الإنكليزي، قبل أن يتم حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بفضل التوصية، التي تركها المدير الفني قبل رحيله إلى ريال مدريد، بهدف استعادة أمجاده في جميع البطولات المحلية والقارية.