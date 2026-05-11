مورينيو والإخفاقات السابقة.. ناقوس خطر يهدد آمال ريال مدريد

- جوزيه مورينيو، المعروف بـ"سبيشل وان"، يقترب من العودة لريال مدريد رغم تاريخه المليء بالنهايات المعقدة، حيث يعاني الريال من تراجع النتائج والانضباط. - تجارب مورينيو السابقة مع تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وروما شهدت إقالات بسبب تدهور الأداء والعلاقات مع اللاعبين، مما يثير القلق حول ملاءمته للريال. - في فنربخشة، أُقيل بعد فشله في دوري الأبطال، لكنه يحقق نتائج جيدة في الدوري البرتغالي دون خسارة، رغم عدم فوزه باللقب.

لم يكن البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، وعلى امتداد مسيرته التدريبية، اسماً عادياً في كرة القدم الأوروبية، إذ صنع مجده بالبطولات والجدل معاً، إلا أن السنوات الأخيرة كشفت جانباً آخر من التجربة، إذ تكررت النهايات المعقدة وتراجع الاستمرارية رغم البدايات القوية.

وبينما يظل المدير الفني الملقب بـ"سبيشل وان" مدرباً قادراً على إحداث الأثر، فإن قراءة محطاته الأخيرة تفتح باب التساؤل حول مدى ملاءمته لمرحلة تتطلب من نادي ريال مدريد الإسباني أكثر من مجرد اسم كبير، في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الصحافية اقترابه وبشكل كبير من العودة لقيادة الفريق الملكي في الموسم المقبل، في ظل ما عاناه الريال على مستوى النتائج وغياب الانضباط في غرفة الملابس بالموسم الحالي.

لكن هناك تجارب غير ناجحة لمورينيو توجه جرس الإنذار لإدارة الملكي، فخلال فترته الثانية مع نادي تشلسي الإنكليزي أُقيل من منصبه في شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 بعد بداية كارثية للموسم، حيث فاز الفريق بأربع مباريات فقط من أصل 16 في الدوري الإنكليزي، ليصبح في منطقة الهبوط. وخلال فترة تدريبه لمانشستر يونايتد الإنكليزي، ورغم فوزه بلقب الدوري الأوروبي وكأس الرابطة، انتهت فترته بالإقالة، بعد تدهور علاقته بعدد من اللاعبين، خاصة الفرنسي بول بوغبا، مع تقديم الفريق لأداء غير مقنع، ليغادر الفريق في ديسمبر 2018.

مورينيو ومحطة توتنهام الكارثية

قاد "سبيشل وان" فريق توتنهام هوتسبير في الفترة (2019-2021)، وكانت محطة غير موفقة، حيث أُقيل قبل أيام قليلة من نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، وتكبد مورينيو، في هذا الموسم، عشر هزائم في الدوري الإنكليزي، للمرة الأولى في مسيرته التدريبية. وقاد مورينيو فريق روما (2021-2024)، ورغم فوزه بدوري المؤتمر الأوروبي، شهدت مسيرته هزيمة تاريخية بنتيجة 6-1 أمام بودو غليمت النرويجي (أثقل هزيمة في مسيرته)، وأُقيل في يناير/ كانون الثاني 2024 بسبب سوء النتائج في الدوري الإيطالي.

وفي 2025، قاد فريق فنربخشة التركي وأُقيل في شهر سبتمبر/أيلول من العام ذاته، بعد فشله في قيادة الفريق لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وخسارته أمام بنفيكا، إلى جانب صدّامات مع الإدارة، والآن، خلال محطته المستمرة مع النادي، فيواجه مفارقة لافتة، كون فريقه هو الوحيد في الدوري البرتغالي الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، حيث انتصر في 22 لقاء مع عشرة تعادلات في 32 مباراة، لكنه لم ينجح في حصد لقب المسابقة، الذي ذهب لمصلحة الغريم بورتو.