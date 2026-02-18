- كشف جوزيه مورينيو، مدرب بنفيكا، عن تفاصيل حديثه مع فينيسيوس جونيور خلال مباراة بنفيكا وريال مدريد، حيث أُثيرت مزاعم عنصرية بعد تفعيل الحكم الفرنسي البروتوكول ضد العنصرية. - أكد مورينيو أنه تحدث مع فينيسيوس وبريستياني، مشيرًا إلى أن النادي ليس عنصريًا، لكنه انتقد طريقة احتفال فينيسيوس بهدفه الحاسم، داعيًا إياه للاحتفال مع زملائه بدلاً من إثارة الجماهير. - انتهت المباراة بطرد مورينيو بعد اعتراضه على عدم طرد فينيسيوس، وفشل بنفيكا في تحقيق انتصار جديد على ريال مدريد.

كشف مدرب نادي بنفيكا البرتغالي، جوزيه مورينيو (63 عاماً)، خفايا الحديث الذي جمعه بنجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال توقف اللعب في لقاء النادي البرتغالي مع ضيفه ريال مدريد المنتصر (0ـ1)، وذلك بعدما فعّل الحكم الفرنسي، فرانسو لوتكسييه البروتوكول ضد العنصرية. وظهر "السبيشال وان" وهو يتحدث إلى اللاعب البرازيلي، وسط أجواء متوترة بين الفريقين وغضب جماهير النادي البرتغالي من طريقة احتفال فينيسيوس بهدفه الحاسم.

وقال مورينيو في تصريحات إعلامية بعد اللقاء عن خفايا الحديث مع النجم البرازيلي وموقفه من مزاعم الانتهاكات العنصرية: "تحدثتُ إلى بريستياني (لاعب بنفيكا) وفينيسيوس، قال لي أحدهما شيئًا، والآخر كلمات أخرى. لا أريد أن أقول إنني أصدق بريستياني تماماً، لكن لا يُمكنني الجزم بأنّ ما قاله فينيسيوس هو الحقيقة، الأسطورة الأكبر في هذا النادي أوزيبيو، وهذا النادي ليس عنصرياً، لقد كانت مباراة رائعة حتى النهاية، ضد ريال مدريد الكبير. سجّل فينيسيوس هدفًا رائعًا لا يُسجّله إلا هو أو مبابي ولكن لم يكن ينبغي له الاحتفال بتلك الطريقة. فعندما تُسجّل هدفاً كهذا، احتفل مع زملائك، لا تُثير غضب 60 ألف شخص. إنه لاعب من الطراز العالمي، لكن إذا سجّلت هدفاً كهذا، فاحتفل مع زملائك".

وطرد الحكم في نهاية اللقاء المدرب البرتغالي، الذي كان غاضباً بسبب عدم طرد فينيسيوس الذي ارتكب خطأ في الدقائق الأخيرة، وقد فشل المدرب البرتغالي في قيادة فريقه إلى انتصار جديد على ريال مدريد، بعدما حسم بنفيكا آخر مواجهة بين الفريقين.