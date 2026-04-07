مورينيو منتقداً فريقه: هناك لاعبون لا أريدهم

- تراجع نادي بنفيكا إلى المركز الثالث في الدوري البرتغالي بفارق سبع نقاط عن المتصدر بورتو، مما أدى إلى أجواء مشحونة داخل النادي بعد التعادل مع كازا بيا 1-1. - أقر المدرب جوزيه مورينيو بخروج الفريق من سباق المنافسة على اللقب، منتقداً افتقار اللاعبين للحافز رغم الاستحواذ الكبير على الكرة، معبراً عن إحباطه من أداء الفريق. - نفى مورينيو الشائعات حول رحيله عن بنفيكا، مؤكداً رغبته في الاستمرار مع النادي رغم التحديات الحالية.

سادت أجواء مشحونة داخل نادي بنفيكا، بعدما تراجع الفريق إلى المركز الثالث في الدوري البرتغالي بفارق سبع نقاط عن المتصدر بورتو، ليبتعد عملياً عن سباق اللقب. وجاء ذلك عقب تعادل الفريق، مساء الاثنين، أمام كازا بيا 1-1، أحد الفرق التي تصارع من أجل البقاء، في نتيجة اعتُبرت بمثابة ضربة قاسية لطموحات "النسور".

وعقب اللقاء، أقر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (63 عاماً)، بأن فريقه خرج من سباق المنافسة على اللقب، قائلاً في المؤتمر الصحافي: "أنتم تقولون إننا خسرنا نقطتين، وأنا أقول إننا خسرنا آخر فرصة للمنافسة على الدوري، ولم نعد نعتمد على أنفسنا حتى لضمان المركز الثاني".

ووجّه مورينيو انتقادات حادة للاعبيه، مشيراً إلى افتقارهم للحافز رغم الاستحواذ الكبير. وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الثلاثاء: "استحوذنا على الكرة بنسبة 75 إلى 80 في المئة، وهذا أمر عبثي. بعد التقدم 1-0 رأيت لامبالاة، بلا طاقة أو جوع، وكأننا لا نلعب على شيء مهم. أنا محبط للغاية"، وأضاف المدرب المخضرم: "هناك لاعبون يملكون الجوع الحقيقي لكرة القدم مهما كانت حساباتهم البنكية أو ألقابهم، وهناك آخرون يتعاملون مع الحياة باستخفاف، وهذا يحزنني. بعد أكثر من 20 عاماً في التدريب، لا أستطيع تغيير طبيعتي، لكن هناك لاعبون، رغم أنهم محترفون، يفتقدون هذا الشيء".

وتابع مورينيو بلهجة صارمة: "في هذه اللحظة، هناك لاعبون لا أريدهم أن يلعبوا معي بعد الآن. لا أريد إشراكهم، لكنهم من أبناء النادي وهناك اعتبارات أكبر". وبشأن مستقبله، نفى مورينيو التقارير التي تحدثت عن تحركات وكيله خورخي مينديز، للبحث عن تجربة جديدة بعيداً عن بنفيكا نهاية الموسم، وقال: "مينديز هو وكيلي، لكن القرار قراري وحدي. لم يحدث شيء قبل المباراة، وقراري واضح: أرغب في الاستمرار مع بنفيكا".