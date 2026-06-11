- أعلن ريال مدريد تعيين جوزيه مورينيو مدرباً بعقد يمتد حتى 2029، ليعود لتدريب الفريق بعد تجربته الأولى بين 2010 و2013، خلفاً لتشابي ألونسو الذي أُقيل في 2026. - يواجه مورينيو تحديات كبيرة لإعادة ترتيب الفريق بعد موسم مخيب مليء بالأزمات الداخلية، مع هدف التتويج بدوري أبطال أوروبا الذي لم يحققه في تجربته السابقة. - شهد النادي الملكي اهتماماً عالمياً بعد فوز فلورنتينو بيريز بالانتخابات، وصفقات قوية، ومنافسة مع برشلونة على جوليان ألفاريز، وسط استبعاد عدد كبير من لاعبيه من كأس العالم 2026.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للنادي بعقد يمتد ثلاثة مواسم (ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2029)، ليخوض "السبشيال وان" التجربة الثانية مع النادي الملكي، بعد التجربة الأولى بين 2010 و2013. وخلف البرتغالي نظيره الإسباني تشابي ألونسو الذي أقيل في بداية عام 2026 وعوضه مؤقتاً ألفارو أربيلوا. وكان نادي بنفيكا البرتغالي، الذي قاده مورينيو في الموسم الماضي، قد أعلن منذ أيام أن ريال مدريد قام بدفع قيمة البند الجزائي الذي يسمح للمدرب بالرحيل عن النادي.

وسيكون التحدي مضاعفاً بالنسبة إلى المدرب البرتغالي بعد موسم مُخيب واجه خلاله الفريق الإسباني الكثير من الأزمات إثر خلافات قوية بين نجومه قادت إلى وضع متأزم داخل حجرات الملابس، ولهذا فإن شخصية البرتغالي القوية ستكون على المحك من أجل إعادة ترتيب "البيت الملكي" سريعاً وإعادة الفريق إلى الانتصارات وإيقاف الأزمات نهائياً. كما أنه سيحاول التتويج بدوري أبطال أوروبا، بعد أن فشل في التجربة الأولى مع الفريق.

كرة عالمية مورينيو يُعيد عقارب ساعة مسيرته إلى الوراء بتكرار التجارب

وخطف ريال مدريد خلال الأيام الأخيرة الاهتمام بأحداثه المختلفة، وظهر منافساً لكأس العالم 2026 من حيث الاهتمام الذي وجده عالمياً، فقد نالت الحملة الانتخابية المشتعلة بين فلورنتينو بيريز وإنريكي ريكيلمي الاهتمام الاعلامي، والتي تخللتها وعود كبيرة وهجمات متبادلة قبل أن ينهيها بيريز يوم الأحد الماضي بفوزه بالانتخابات، كما أن النادي الملكي عقد صفقات قوية، وزاحم برشلونة على صفقة التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، ونشر بياناً رسمياً بشأن العرض الذي قدمه إلى أتلتيكو مدريد، قبل أن يُعلن عن اتفاقه الرسمي مع مورينيو. وظهر ريال مدريد وكأنه بصدد الثأر من كأس العالم بعد استبعاد عددٍ كبير من نجومه من البطولة، حيث يمثل 10 لاعبين فقط النادي الملكي، وهو خارج قائمة أكثر 10 أندية ممثلة في الحدث العالمي الكبير.