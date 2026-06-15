موراي يروي أسرار مسيرته: هذا سبب رفض فيدرر التدرب معي

- أندي موراي كشف عن علاقته المعقدة مع الثلاثي التاريخي في التنس: نادال، فيدرر، وديوكوفيتش، حيث لم يتناول العشاء مع أي منهم رغم تدريبه المكثف مع فيدرر في بداية مسيرته. - فيدرر رفض التدريب مع موراي بعد أن أصبح منافسًا له، بينما استمر موراي في التدريب مع ديوكوفيتش ونادال، مستمتعًا بوقته معهما قبل البطولات الدولية. - رغم تحقيقه لثلاثة ألقاب غراند سلام، عانى موراي من الإصابات التي أثرت على مسيرته، وقرر الاعتزال بعد أولمبياد باريس 2024.

كشف نجم التنس الاسكتلندي السابق، أندي موراي (39 عاماً)، في حديثه عن علاقته بالثلاثي التاريخي في كرة المضرب: الإسباني رافاييل نادال، السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، خلال مسيرته الاحترافية، التي وضع حداً لها في شهر أغسطس/آب عام 2024، عقب مشاركته في أولمبياد باريس.

وقال أندي موراي في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: "عندما كنت ألعب ضد الثلاثي التاريخي في التنس، كانت علاقتي بكل واحد منهم مختلفة، وربما لأول مرة أقول، بأنني لم أتناول العشاء مع أحد منهم خلال مسيرتي الاحترافية، رغم أنني في بداية رحلتي في كرة المضرب، كنت أخضع للتدريبات بشكل مكثف مع فيدرر".

وتابع موراي: "في أحد الأيام طلبت من فيدرر التدرب معه، لكنه رفض الأمر بشكل حازم، رغم أنني كنت حينها في بداية مسيرتي الاحترافية، ووسائل الإعلام العالمية بدأت الحديث عني، لذلك قرر حينها عدم خوض التمارين، لأنه وصل إلى قناعة، بأنني منافس له في البطولات، لكنني لم أتوقف عن رؤية الثنائي نوفاك ديوكوفيتش ورافاييل نادال".

وختم أندي موراي حديثه: "لقد تدربت كثيراً مع نوفاك ديوكوفيتش ونادال، قبل انطلاق المسابقات الدولية، وكنت أستمتع كثيراً بإمضاء الوقت معهما، لكن فيدرر لم يكن نهائياً يقبل فكرة خوض التمارين مع منافسيه، حتى لا يمكن لأحد أن يتوفق عليه، وبخاصة في بطولات الغراند سلام، وهذا ما حدث معي بالفعل خلال مسيرتي الاحترافية".

يُذكر أن الاسكتلندي أندي مواري حقق العديد من الألقاب في مسيرته الاحترافية، منها ثلاث ألقاب في "الغراند سلام"، لكنه عانى من كثرة الإصابات التي تعرض، ما جعله يغيب عن خوض المنافسات لفترة طويلة، حتى قرر الخضوع لجلسة علاج طويلة، كي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في باريس عام 2024، وبعدها أعلن اعتزاله بشكل نهائي.