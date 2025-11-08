- شهدت مباراة كومو وكالياري توتراً كبيراً بسبب المواجهة البدنية بين ألفارو موراتا وييري مينا، حيث تصاعدت الأحداث بعد تدخل مينا على موراتا، مما أدى إلى حصول الأخير على بطاقة صفراء. - في لحظة غضب غير مسبوقة، ألقى موراتا شارة القيادة وطلب من مدربه سيسك فابريغاس استبداله، مما أثار دهشة الجماهير والمحللين. - رغم نشاط موراتا في المباراة، فشل في التسجيل مجدداً، بينما كان مينا أحد أبرز عناصر دفاع كالياري، مما زاد من حدة التوتر بين اللاعبين.

شهدت مباراة كومو أمام كالياري ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، أجواءً مشحونة بالتوتر، بعدما تصاعدت المواجهة البدنية بين ألفارو موراتا (33 عاماً) والمدافع الكولومبي ييري مينا طوال اللقاء، لتتحول في النهاية إلى لحظة انفجار من النجم الإسباني.

وبحسب تقرير قناة تيفيبو التركية اليوم السبت، ففي الدقيقة الـ62، حاول مينا السيطرة على الكرة، ولاحظ اندفاع موراتا نحوه بسرعة، فقام بإعاقة مساره بشكل واضح، وهو ما أثار غضب المهاجم الإسباني الذي ردّ عليه بدفعٍ قوي من الخلف، تسبب في سقوط المدافع أرضاً، لذا لم يتردد الحكم في إشهار البطاقة الصفراء بوجه موراتا على الفور. لكن المشهد لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أعقبت الإنذار لحظة غضب غير مسبوقة من موراتا، الذي نزع شارة القيادة عن ذراعه وألقاها أرضاً، قبل أن يتوجه نحو مدربه سيسك فابريغاس طالباً منه إخراجه من الملعب.

واستجاب فابريغاس لطلب لاعبه مباشرة، فقام باستبداله بالمهاجم اليوناني يورغوس دوفيكاس في لقطة أثارت دهشة الجماهير والمحللين على حد سواء. ورغم أن موراتا كان من أكثر لاعبي كومو نشاطاً وخطورةً في اللقاء، فإنه فشل مجدداً في هز الشباك، ليواصل صيامه التهديفي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعدما أضاع أكثر من فرصة محققة للتسجيل. أما ييري مينا، فكان أحد أبرز عناصر دفاع كالياري، إذ فرض رقابة لصيقة على موراتا طوال المباراة، ما ساهم في تضييق المساحات أمامه، وزيادة حدة التوتر بين اللاعبين، لتصبح اللقطة بينهما أحد أكثر مشاهد الجولة إثارة للجدل في "الكالتشيو".