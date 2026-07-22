مودريتش يستمرّ مع ميلان بحثاً عن وداع مميز

- نادي ميلان يقترب من تمديد عقد لوكا مودريتش لموسم إضافي بعد موافقة اللاعب، رغم خيبة الأمل في الموسم الماضي بعدم التأهل لدوري الأبطال، حيث سيشارك الفريق في الدوري الأوروبي. - المدرب الجديد روبين أموريم يصر على بقاء مودريتش ويثق في قدرته على تقديم الإضافة، مع استعداد ميلان لعقد صفقات جديدة لتعزيز الفريق. - ميلان يطمح للعودة إلى دوري الأبطال وحصد الألقاب، وقد نجح في ضم غونزالو راموس من باريس سان جيرمان، مع خطط لصفقات إضافية.

اقترب نادي ميلان الإيطالي، من تمديد عقد نجم وسط منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش (40 عاماً)، لمدة موسم إضافي ليُواصل لاعب ريال مدريد سابقاً المغامرة في الدوري الإيطالي بعدما خاض تجربة مثيرة في الموسم الماضي ولكن نهايتها كانت صعبة إثر فشل "الروسونيري" في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وسيُشارك في الدوري الأوروبي.

وأكد موقع سكاي سبورت 24 الإيطالي، الثلاثاء، أن ميلان حصل على موافقة اللاعب على تمديد التجربة لموسم إضافي، وتدور محادثات من أجل الاتفاق على آخر الشروط في العقد الجديد الذي سيربط اللاعب الكرواتي بالنادي الإيطالي، ومن المتوقع أن يتمّ الإعلان الرسمي قريباً، ليضمن ميلان استمرار لاعب بخبرات كبيرة أظهر في الموسم الماضي أنه ما زال قادراً على صنع الفارق ومساعدة الفريق. وقد انتشرت أخبار بعد نهاية الموسم، تؤكد أن مودريتش لم يعد متحمساً للاستمرار مع الفريق بعد خيبة الموسم الماضي.

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وكان المدرب الجديد، روبين أموريم، قد كشف في تصريحات إعلامية قبل مباشرة مهامه مدرباً للنادي الإيطالي، أنه تواصل مع مودريتش وهو يصرّ على بقاء اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل، ويثق في قدرته على تقديم الإضافة. ويبدو أن المدرب البرتغالي نجح في مهمة إقناع اللاعب بالبقاء، خاصة وأن إدارة ميلان تستعد لعقد الكثير من الصفقات حتى يكون الفريق قوياً في الموسم الجديد وقادراً على حصد الألقاب إثر موسم مخيب، وقد نجح في الحصول على توقيع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرتغالي غونزالو راموس ولكنه ما زال ينوي القيام بصفقات إضافية في مختلف المراكز. وقد يحصل اللاعب الكرواتي على فرصة الرحيل عن ميلان من الباب الكبير في حال نجح الفريق في حصد الألقاب وإعادته إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا مجدداً.