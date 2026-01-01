مودريتش يروي اللحظة التي أبكى فيها مورينيو كريستيانو رونالدو

- كشف لوكا مودريتش عن لحظة حساسة في ريال مدريد عندما أبكى جوزيه مورينيو كريستيانو رونالدو بسبب صراحته القاسية، مما يعكس فلسفة المدرب البرتغالي في التعامل المباشر مع اللاعبين دون تمييز. - أكد مودريتش أن صرامة مورينيو صنعت فريقاً منضبطاً، مشيراً إلى أن تلك اللحظات القاسية ساهمت في تشكيل شخصيته كلاعب، رغم أنه يفضل كارلو أنشيلوتي بسبب شخصيته الإنسانية. - عبّر مودريتش عن ندمه للعب موسم واحد فقط تحت قيادة مورينيو، مشيداً بعدالة المدرب البرتغالي وتأثيره الكبير على مسيرته الكروية.

أعاد النجم الكرواتي، لوكا مودريتش (40 عاماً)، إلى الواجهة واحدة من أكثر اللحظات حساسية في غرفة ملابس ريال مدريد، إذ كشف كيف تحوّلت صراحة جوزيه مورينيو (62 عاماً) إلى موقف أبكى كريستيانو رونالدو (40 عاماً)، في واقعة تلخص فلسفة المدرب البرتغالي القاسية والصادقة في آن واحد.

وروى نجم الكرة الكرواتية، في مقابلة مطوّلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، الأربعاء، تفاصيل تلك الحادثة فقال: "رأيت مورينيو يجعل كريستيانو يبكي في غرفة الملابس"، قبل أن يضيف: "كريستيانو لاعب يعطي كلّ شيء في الملعب، لكن مورينيو لم يتردد في توبيخه لأنه لم يطارد الخصم في لقطة واحدة فقط".

وشرح مودريتش أن مورينيو لم يكن يعرف أنصاف الحلول في تعامله مع اللاعبين، إذ "مورينيو كان مباشراً جداً، يقول لك الحقيقة في وجهك مهما كان اسمك"، وأوضح أن المدرب البرتغالي لم يفرّق بين نجم عالمي مثل رونالدو أو لاعب شاب جديد، وصرح بأنه "كان يعامل سيرجيو راموس والوافد الجديد بالطريقة نفسها".

واختزل مودريتش تجربته مع مورينيو في جملة معبّرة: "معه تتعلم أن لا أحد أكبر من الفريق"، ليؤكد أن رؤية كريستيانو رونالدو نفسه يتلقى توبيخاً علنياً كانت درساً لا يُنسى في الاحتراف والانضباط. وأنهى الكرواتي حديثه بالتأكيد أن تلك اللحظات القاسية صنعت شخصيته لاعباً، وختم: "الصدق قد يكون مؤلماً، لكنه وحده يصنع الأبطال".

واعترف مودريتش بأنّ تلك الصرامة كانت صادمة أحياناً، لكنها صنعت فريقاً منضبطاً: "فقد يكون قاسياً أكثر من أليغري أو أنشيلوتي، لكنه كان عادلاً، لولا مورينيو، لما وصلت إلى ريال مدريد، أندم على أنني لعبت معه موسماً واحداً فقط". وقارن لوكا بين مورينيو ومدربين آخرين مرّوا في مسيرته، لكنه منح الأفضلية الواضحة لكارلو أنشيلوتي، وقال: "كارلو هو الرقم واحد بالنسبة إليّ، ليس بسبب قدراته التدريبية فقط، بل بسبب شخصيته الإنسانية"، في الوقت الذي استحضر فيه موقفاً شخصياً جمعه بالمدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل: "كنت وحدي في المدينة، فاتصل بي وقال: تعال نتعشى معاً، تحدثنا لساعات عن كرة القدم والعائلة والحياة. المدربون عادة لا يثقون باللاعبين، هو كان مختلفاً".