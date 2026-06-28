مودريتش يحقق إنجازاً تاريخياً بالمونديال.. العمر يمنحه رقماً قياسياً

واصل لوكا مودريتش تحدّي الزمن في كأس العالم 2026، بعدما قاد كرواتيا إلى فوز ثمين على غانا بنتيجة 2-1، منح منتخب بلاده المركز الثاني في المجموعة الثانية عشرة والتأهل إلى الدور المقبل من المونديال.

ورغم أنه لم يسجل أي هدف في اللقاء، لكن قائد كرواتيا كان صاحب اللمسة الأهم في اللقاء؛ إذ نفّذ ركلة ركنية في الدقيقة الـ82 وضعها بدقة على رأس نيكولا فلاشيتش، الذي أحرز هدف الانتصار، بعد أن كانت غانا قد عادت في المباراة بالتعادل 1-1. وبهذه التمريرة الحاسمة، دوّن مودريتش رقماً تاريخياً جديداً، إذ أصبح أكبر لاعب يصنع هدفاً في تاريخ كأس العالم بعمر 40 عاماً و292 يوماً، بحسب ما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، متجاوزاً الرقم الذي سجله البوسني إدين دجيكو قبل أيام قليلة بعمر 40 عاماً و109 أيام.

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وانعكس تألق النجم الكرواتي أيضاً في تصنيف القوة لسكيتشرز فوتبول للمباراة، بعدما حصل على أعلى تقييم بـ7.78 نقاط، متقدماً على فلاشيتش صاحب هدف الفوز بـ7.58، ثم بيتار سوتشيتش، مسجل الهدف الأول، بـ7.51. وفي الترتيب العام للبطولة، يتصدر كيليان مبابي القائمة بـ25.45 نقطة، يليه هاري كين بـ24.94، ثم الإسباني رودري بـ24.82.

ويطمح النجم المخضرم لقيادة بلاده إلى تكرار الإنجاز التاريخي الذي دوّنه المنتخب الكرواتي في مونديال 2018 في روسيا حينما بلغ المباراة النهائية وخسرها أمام فرنسا التي تُوجت بثاني ألقابها المونديالية حينذاك.