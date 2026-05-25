مودريتش وسحر ميلان.. ثلاث لقطات عنوان القصة المثيرة رغم خيبة النهاية

زهير ورد

صحافي رياضي تونسي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2021.
25 مايو 2026
مودريتش في ميلانيلو في 19 مايو 2026 (كلاوديو فيلا/Getty)
مودريتش في ميلانيلو، 19 مايو 2026 (كلاوديو فيلا/Getty)
رغم أنه انضمّ إلى نادي ميلان في الميركاتو الصيفي الماضي، أظهر الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاماً) ارتباطاً قوياً بالفريق الإيطالي، وأصبح النجم الأول بالنسبة إلى جماهير النادي، بل إنه يجد احتراماً كبيراً في كل ملاعب "الكالتشيو"، والجماهير المنافسة لفريقه لا تترك الفرصة تمرّ من دون أن توجه إليه التحية باستمرار، اعترافاً منها بما يقدمه في كل مباراة إضافة إلى شخصيته المثالية. وتؤكد ثلاث لقطات كان بطلها الكرواتي ارتباطه الوثيق بفريقه، رغم أنه تلقى الصدمة في نهاية الموسم بفشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ما قد يهدد استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

مودريتش يتحدّى الإصابة

منذ إصابته أمام يوفنتوس، ساد الاعتقاد بأن موسم لاعب ريال مدريد سابقاً انتهى، ولن يكون قادراً على اللعب مجدداً مع الفريق، ولكن مودريتش فاجأ الجميع منذ أيام بظهوره في تدريبات الفريق وحاول المشاركة في المواجهة أمام جنوى، ولكن المدرب ماسيمو أليغري تركه على دكة الاحتياط خوفاً من تعقد وضعه الصحي. وخلال تدريبات الأسبوع الماضي، ظهر الكرواتي يرتدي القناع لأنه يريد المشاركة في مواجهة كالياري في الأسبوع الأخير من الدوري حتى يُساهم في تأهل فريقه إلى أبطال أوروبا، ولكنه كان بديلاً مرة أخرى وشارك في الشوط الثاني.

مودريتش ودخول مميز

خلال اليوم الأول له في تدريبات ميلان، فاجأ اللاعب الذي تألق مع توتنهام الإنكليزي رفاقه الجدد بوضع هاتف جوال في مقعد كل لاعب في حجرات الملابس، هدية منه في بداية التجربة الجديدة. وهي حركة كشفها زميله المكسيكي سانتياغو خيمينيز الذي أكد أن حركة مودريتش تعكس شخصيته المثالية، وقد ترك أثراً مميزاً لدى كل اللاعبين بهذا التصرف الذي يعكس رغبته في أن يُكون صداقة قوية مع الجميع.

