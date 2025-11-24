مودريتش نجم الديربي بالأرقام.. عقل ميلان يُبدع في سان سيرو

حقق ميلان الانتصار على غريمه إنتر ميلان، بهدف دون رد، مساء الأحد، بعدما حسم فريق النجم الكرواتي، لوكا مودريتش "الديربي" رقم 245 في لصالحه، ليرتقي إلى وصافة الدوري الإيطالي بـ 25 نقطة خلف روما المتصدّر بـ 27 نقطة، فيما تجمّد رصيد إنتر عند 24 نقطة، بالمركز الرابع.

ورغم أن إنتر هاجم معظم فترات المباراة وصنع فرصه، فإن التفاصيل الصغيرة حسمت المواجهة: هجمة مرتدة، وركلة جزاء مهدرة، نفذها هاكان تشالهان أوغلو. وقدّم لوكا مودريتش أداءً مميزاً وفعالاً في "الديربي" الأول له، وانعكس ذلك في أرقامه. وبحسب إحصائيات موقع "سوفاسكور"، فقد نال النجم الكرواتي تقييماً قدر 7.0، رغم عدم صناعته للأهداف، كما لم يقدّم أي تمريرة مفتاحية أو كرة عرضية. ولم تظهر قوته فقط في الجانب الدفاعي، بل انعكست بوضوح في جودة تمريراته وتعامله مع الضغط؛ إذ أتم 41 تمريرة من أصل 47، بنسبة نجاح بلغت 87 بالمائة، وهي أرقام تعكس ثقة كبيرة في نقل الكرة وتوجيه اللعب.

وفي المناطق المتقدمة تحديداً، نفّذ اللاعب 14 تمريرة ناجحة من أصل 19 في نصف ملعب المنافس (74 بالمائة)، ما يبرز قدرته على كسر خطوط المنافس، وتمهيد الهجمات بذكاء. وأما في المناطق القريبة من مرماه، فقد كان شبه مثالي، بعدما أتم 27 تمريرة من أصل 28 (بنسبة 96 بالمائة)، ليظهر في كل لحظة أنه صمام أمان عند بدء البناء الخلفي. ولم يقتصر التألق على التمريرات القصيرة، إذ قدّم اللاعب أيضاً أداءً مميزاً في الكرات الطويلة، بنجاحه في ثلاث من أصل أربع محاولات بنسبة دقة بلغت 75 بالمائة، وهو ما يعزز صورته كلاعب يتحكم بإيقاع اللعب، ويغيّر زاوية الهجمة بثقة وخبرة، ليقدّم في النهاية مباراة أكدت أن حضوره الفني ما زال ثابتاً ومؤثراً في كل مراحل اللعب.