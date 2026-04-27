مودريتش خارج المشهد مجبراً.. وميلان أمام امتحان الشخصية

- تعرض لوكا مودريتش، نجم ميلان، لإصابة خطيرة خلال مواجهة يوفنتوس، مما اضطره لمغادرة الملعب، وقد تؤدي الإصابة إلى غيابه حتى نهاية الموسم، مما يؤثر على فرص ميلان في التأهل لدوري أبطال أوروبا. - كشفت التقارير عن إصابة مودريتش بكسر مزدوج في عظم الوجنة، مما يجعل مشاركته في المباريات المتبقية من الدوري الإيطالي غير محتملة، ويضعف من قوة ميلان في المراحل الحاسمة. - يسعى ميلان للحفاظ على مركزه الثالث لضمان التأهل لدوري الأبطال، بينما يواجه تحديات بسبب تراجع النتائج وإصابة مودريتش، الذي كان له دور كبير في دعم الفريق.

تعرض نجم ميلان الإيطالي، الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاماً)، لإصابة خلال مواجهة يوفنتوس مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل السلبي. واضطرّ لاعب ريال مدريد الإسباني السابق إلى مغادرة الميدان متأثراً بالإصابة التي تعرض لها بعد إثر احتكاك قوي مع مانويل لوكاتيلي. وكان مودريتش يُعدّ من الركائز الأساسية في تشكيلة ميلان هذا المموسم، بعدما شارك بانتظام وقدّم مستويات لافتة، مستفيداً من خبرته الكبيرة في دعم الفريق داخل الملعب وخارجه.

وتشير التقارير الأولوية إلى أن النجم الكرواتي قد لا يعود إلى المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل خطورة الإصابة التي تستوجب فترة علاج وتأهيل، حتى يكون قادراً على المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026. وبحسب صحيفة سبورتسكي نوفوستي الكرواتية، فإنّ التشخيص النهائي كشف عن إصابة الفائز بالكرة الذهبية لعام 2018 بكسر مزدوج في عظم الوجنة. ووفقاً للصحيفة، من المستبعد أن يلعب مودريتش في الكالتشيو هذا الموسم. وبالتالي، فإن ميلان لن يستفيد من إضافة نجمه الكرواتي في المراحل الأخيرة من الموسم، خاصةً أنّ التأهل لدوري أبطال أوروبا لم يُحسم بعد للفريق صاحب المركز الثالث في الدوري الإيطالي.

ويأمل ميلان في المحافظة على مركزه الثالث، حتى يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، وبالتالي سيكون للنجم الكرواتي حافز كبير لمواصلة التجربة مع الفريق، بعد أن أضاع ميلان فرصة التتويج بالدوري بسبب تراجع النتائج خلال النصف الثاني بعد بداية مثالية.