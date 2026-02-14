مودريتش بخبرة السنين يُبقي حلم ميلان بلقب الدوري الإيطالي قائماً

- لوكا مودريتش، النجم الكرواتي البالغ من العمر 40 عامًا، يواصل تألقه مع ميلان في الدوري الإيطالي، حيث قاد الفريق للفوز على بيزا 2-1، مسجلاً هدفه الثاني هذا الموسم. - المباراة شهدت افتتاح روبن لوفتوس تشيك التسجيل لميلان، قبل أن يعادل فيليبي لويولا النتيجة لبيزا، لكن مودريتش صنع الفارق بتمريرة حاسمة لماتيو ريتيغي الذي أهداه الهدف الحاسم. - ميلان يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 53 نقطة، خلف المتصدر إنتر بـ58 نقطة، بعد أداء قوي من الحارس مايك مانيان.

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش (40 عاماً) أنّه واحدٌ من أفضل لاعبي كرة القدم في السنوات الماضية بعدما تابع تألقه في صفوف نادي ميلان خلال الأسبوع الخامس والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي، حين قاد الروسونيري إلى الانتصار على حساب نظيره فريق بيزا بنتيجة 2-1 على ملعب روميو أنكونيتاني.

وافتتح الإنكليزي روبن لوفتوس تشيك باب التسجيل في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة، قبل أن يُعادل التشيلي فيليبي لويولا الكفّة في الحصة الثانية (د.71) بعدما استغلّ هفوة دفاعية من نادي ميلان ليهزّ على أثرها شباك الحارس الفرنسي مايك مانيان، قبل أن يظهر مودريتش في الوقت المناسب، حين بدأ هجمة من على مشارف منطقة الجزاء ليلعبها إلى زميله الإيطالي ماتيو ريتيغي، ليقوم الأخير بتحضيرها لنجم ريال مدريد السابق الذي استطاع إهداء فريقه النقاط الثلاث.

وسجل مودريتش هدفه الثاني بقميص نادي ميلان هذا الموسم بعدما كان قد زار الشباك خلال المناسبة الأولى أمام بولونيا في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري، مع العلم أنّه صنع ثلاثة أهداف مع الروسونيري هذا الموسم، بينها تمريرة حاسمة أمام بيزا في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو، معقل النادي اللومباردي.

وكانت بداية الشوط الأول باهتة إلى حدٍّ ما من كلا الفريقين، إذ لم تُسدد صوب المرمى سوى كرة واحدة خلال أول 30 دقيقة، بينما جاءت أولى المفاجآت من قبل أصحاب الدار المهددين بالهبوط إلى الدرجة الثانية، والذين كانوا قريبين من افتتاح باب التسجيل، ليتدخل مانيان في الوقت المناسب، وبالتالي ساهم في تحقيق هذا الانتصار المهم ليصل الفريق إلى النقطة الـ53 في المركز الثاني خلف المتصدر إنتر برصيد 58 نقطة.