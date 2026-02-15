- شهدت بداية عام 2026 موجة إقالات واسعة للمدربين في الدوريات الأوروبية بسبب ضعف النتائج، مع تزايد رغبة الأندية في التدارك قبل نهاية الموسم. - الدوري الإنجليزي شهد إقالات متسارعة، حيث أقال تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام مدربيهم، بينما استمر نوتنغهام فورست في تغيير مدربيه بسبب تراجع النتائج. - في فرنسا، أقال أولمبيك مرسيليا ورين مدربيهم بسبب النتائج السلبية، بينما أقال ريال مدريد مدربه تشابي ألونسو بعد فشله في "السوبر" الإسباني، واستمرت إيطاليا في تقليدها بإقالة المدربين.

شهدت بداية عام 2026، إقالة عدد كبير من المدربين في مختلف الدوريات الأوروبية، حيث دفع أكثر من مدير فني ثمن تواضع النتائج، في موجة قوية من الإقالات خصوصاً في الأسبوع الماضي، الذي شهد رحيل أكثر من مدرب، وقد كان السبب الرئيسي لهذه الإقالات، ضعف النتائج والهزائم التي انقادت لها الأندية. كذلك كان نسق التغييرات مرتفعاً قياساً بالمواسم الماضية مع رغبة الأندية في التدارك والتعويض قبل تعقّد الوضع بنهاية الموسم الحالي.

وشهد الدوري الإنكليزي نسقاً متسارعاً هذا الموسم بإقالة المدربين بين أندية وسط الترتيب أساساً في بداية العام، ففي وقت اختارت فيه الأندية التي تنافس على اللقب استكمال مشروعها، اختارت أندية أخرى خطوات غير متوقعة، وقد افتتح تشلسي موجة إقالة المدربين بعد إنهاء تجربته مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، وسار نادي مانشستر يونايتد على خطى الإقالات، في بداية العام، برحيل المدرب البرتغالي روبين أموريم، قبل أن يشهد الأسبوع الماضي خطوات مشابهة، حيث قرر نادي توتنهام إقالة مدربه توماس فرانك الذي تولى قيادة الفريق منذ فترة قصيرة. كذلك تابع نادي نوتنغهام فورست تغيير المدربين، حيث أقال مدربه في الأسبوع الحالي أيضاً، وهذا الفريق لم يعرف الاستقرار فنياً في الموسم الحالي بعد تراجع النتائج بشكل لافتٍ. ويعتبر نسق الإقالات غريباً عن الدوري الإنكليزي، بما أن الأندية عادة ما تفضل الاستمرارية في العمل الفني.

وفي الدوري الفرنسي، كانت الأيام الماضية حافلة بالأحداث المثيرة في علاقة المدربين بالأندية، حيث سارع نادي أولمبيك مرسيليا إلى إقالة مدربه الإيطالي روبيرتو دي زيربي بسبب ضعف النتائج، وآخرها الخسارة أمام نادي باريس سان جيرمان بنتيجة (5ـ0) وقبل موسم أخير في مدة العقد، تم الاتفاق على إنهاء التجربة. وقرر نادي رين بدوره إقالة مدربه السنغالي، الحبيب باي، بسبب النتائج السلبية، وآخرها الهزيمة أمام لانس في الدوري. ومن المتوقع أن يشهد الدوري الفرنسي المزيد من الإقالات.

ويُعتبر قرار إدارة ريال مدريد الإسباني، إقالة المدرب تشابي ألونسو، من بين أهم الأحداث في بداية العام الجديد، حيث دفع مدرب باير ليفركوزن سابقاً ثمن الفشل في "السوبر" الإسباني، ليرحل عن الفريق بعد أشهر قليلة من تولي المهمة، وهي من المناسبات القليلة التي أقال خلالها النادي الملكي مدرباً في بداية العام، ولم يمنحه فرصة كاملة.

وبالنسبة إلى الدوري الإيطالي، تُعتبَر إقالة المدربين أمراً روتينياً ومتكرراً، وعديد الفرق أقالت المدربين بسبب ضعف النتائج، وآخرها نادي هيلاس فيرونا الذي تخلى عن مدربه باولو زانيتي بسبب ضعف النتائج. ويعتبر معدل إقالة المدربي مرتفعاً في إيطاليا قياساً ببقية الدوريات الأوروبية الأخرى، وهي من بين تقليد كرة القدم في الكالتشيو.