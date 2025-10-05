موتو جي بي: حادث يُخرج بطل العالم من اللفة الأولى وتتويج ألديغير

- فاز الإسباني الشاب فيرمين ألديغير بسباق جائزة إندونيسيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بعد حادث تصادم بين مارك ماركيز وماركو بيتزيكي في اللفة الأولى، مما أتاح له الانقضاض على الصدارة. - ماركو بيتزيكي، الذي هيمن على التجارب التأهيلية، تعرض لبداية كارثية في السباق بسبب اصطدامه بمؤخرة دراجة ماركيز، مما أدى إلى خروجهما من المسار. - مارك ماركيز، بطل العالم، كان قد حصد رقماً قياسياً في عدد النقاط بموسم واحد قبل السباق، لكنه خرج من السباق بسبب الحادث.

تُوج الإسباني الشاب، فيرمين ألديغير (20 سنة)، بسباق جائزة إندونيسيا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي"، الأحد، في وقت شهد السباق خروج بطل العالم، الإسباني، مارك ماركيز، من اللفة الأولى بسبب حادث سريع تعرض له.

ونجح درّاج فريق "غريزيني ريسينغ"، فيرمين ألديغير، في الانقضاض على الصدارة بعد حادثة الاصطدام التي وقعت بين مارك ماركيز وماركو بيتزيكي في بداية السباق، ليُنهي السائق الإسباني الشاب السباق متقدماً بأكثر من ست ثوانٍ على مواطنه بيدرو أكوستا من فريق "كيه تي أم" صاحب الوصافة، وبفارق ثماني ثوانٍ عن زميله في الفريق أليكس ماركيز الذي حل ثالثاً.

وكان الإيطالي ماركو بيتزيكي هيمن على التجارب التأهيلية يوم السبت الماضي، محققاً رقماً قياسياً على حلبة مانداليكا، لكنه تعرض لبداية كارثية، الأحد، في ظل أجواء رطبة على جزيرة لومبوك، وبعد تراجعه من مركز الانطلاق الأول إلى المركز السابع خلف ماركيز، حاول تجاوز بطل العالم، لكنه اصطدم بمؤخرة دراجته بشكل عنيف مما جعله يفقد السيطرة على دراجته، وأدى الاصطدام إلى انزلاق كلا السائقين خارج المسار نحو الحصى، وتمكّن الاثنان من النهوض ومغادرة موقع الحادث، بينما شوهد ماركيز وهو يمسك بكتفه اليمنى متألماً.

وسبق لماركيز أن تُوّج بطلاً للعالم الأسبوع الماضي خلال جائزة اليابان الكبرى، حاصداً رقماً قياسياً بعدد النقاط في موسم واحد لدراج في موتو جي بي بـ545 نقطة، قبل انطلاق سباق الأحد، في وقت عزّز رصيده من النقاط بفضل حلوله في المركز السادس في سباق السرعة، وذلك بعد فرض عقوبة على الإيطالي لوكا ماريني بسبب مخالفة ضغط الإطارات عقب انتهاء السباق.