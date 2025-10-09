موتو جي بي تنهي الجدل حول ألقاب الفئات الدنيا

- أكدت إدارة "موتو جي بي" أن جميع الألقاب السابقة في الفئات الدنيا "موتو 2" و"موتو 3" ستظل جزءاً من التاريخ الرسمي للبطولة، رافضةً أي حديث عن إلغاء أو تقليص مشاركتها. - شدد المدير الرياضي كارلوس إسبليتا على أن الفئات الدنيا ليست مجرد مراحل تدريبية، بل بطولات قائمة بذاتها تشكّل ركناً أساسياً من هوية "موتو جي بي". - سيتم التركيز على تحسينات تنظيمية في البنية التحتية دون المساس بالصيغة المعهودة للسباقات، لضمان استمرارية اكتشاف المواهب الجديدة.

أنهت إدارة بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" الجدل الدائر، في الأسابيع الأخيرة، حول قيمة الفئات الدنيا "موتو 2" و"موتو 3"، ومكانتها التاريخية ضمن منظومة البطولة، بعدما أثيرت شكوك في وسائل الإعلام عقب تتويج النجم الإسباني، مارك ماركيز (32 عاماً)، بلقبه العالمي السابع في الفئة الملكية. فقد ترددت أنباء عن احتمال إعادة تصنيف الألقاب السابقةـ وإلغاء احتساب البطولات المحققة في الفئات الأدنى ضمن السجل العام للمتوجين، ما أثار موجة واسعة من الانتقادات من قِبل المتابعين والفرق واللاعبين السابقين، الذين اعتبروا أنّ تلك الفئات كانت ولا تزال حجر الأساس في بناء أبطال اللعبة.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، أمس الأربعاء، أن المدير الرياضي للبطولة، الإسباني كارلوس إسبليتا (38 عاماً)، قد وضع النقاط على الحروف، مؤكداً أنّ جميع الألقاب المعترف بها سابقاً ستظلّ جزءاً من التاريخ الرسمي، وقال في هذا الصدد: "بطولات العالم تبقى بطولات عالم، وكل الألقاب الممنوحة عبر التاريخ ستظل محسوبة في رصيد أبطالها، لا يوجد أي تغيير في ذلك". وأضاف أن الفئات الدنيا ليست مجرد مراحل تدريبية، بل بطولات قائمة بذاتها تشكّل ركناً أساسياً من هوية "موتو جي بي"، مشدداً على أن أي حديث عن إلغاء أو تقليص مشاركتها "عارٍ تماماً من الصحة".

وأوضح إسبليتا أن الانتقال الإداري والإعلامي، الذي رافق دخول مجموعة "ليبرتي ميديا" إلى إدارة البطولة، قد أوجد التباساً لدى البعض، إذ جرى التركيز على الفئة الملكية، بهدف الترويج التجاري، دون المساس بمكانة "موتو 2" و"موتو 3"، مؤكداً أن هذه الفئات تبقى بطولات عالمية متكاملة، وليست مجرد مدارس أو أكاديميات للتكوين، مثل مسابقات المواهب الصاعدة التي تحمل طابعاً تدريبياً فقط، كما شدّد على أن البنية الهرمية للبطولة ستظل كما هي، من "موتو 3" إلى "موتو 2" وصولاً إلى الفئة الكبرى، في مسارٍ واضح يضمن الاستمرارية واكتشاف المواهب الجديدة.

واختتم المسؤول الإسباني تصريحاته مؤكداً أن الأيام المقبلة ستشهد تحسينات تنظيمية فقط، تخص البنية التحتية في منطقة "البادوك"، من أجل توفير تجهيزات أكثر مساواة وعدلاً بين الفئات، دون أي تأثير على الصيغة المعهودة للسباقات.