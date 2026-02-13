موتشوفا تضرب موعداً مع مبوكو في نهائي بطولة قطر لتنس السيدات

- نهائي بطولة قطر للتنس: سيجمع بين الكندية فيكتوريا مبوكو (19 عاماً) والتشيكية كارولينا موتشوفا (29 عاماً) في لقاء حماسي يوم السبت، حيث تسعى كل لاعبة لتدوين اسمها في سجل المتوجين في قطر. - مشوار مبوكو المميز: تأهلت مبوكو للمباراة النهائية بعد فوزها على يلينا أوستابنكو، مما يضمن دخولها نادي أفضل 10 لاعبات عالمياً، بعد تخطيها لاعبات بارزات مثل ميرا أندرييفا وإيلينا ريباكينا. - عودة موتشوفا القوية: رغم صعوبة المهمة، عادت موتشوفا من بعيد لتفوز على ماريا ساكاري، مؤكدة إصرارها على الفوز باللقب بعد أداء قوي في نصف النهائي.

سيجمع نهائي بطولة قطر للتنس، من فئة 1000 نقطة، بين الكندية فيكتوريا مبوكو (19 عاماً)، والتشيكية كارولينا موتشوفا (29 عاماً)، وسيُقام اللقاء الختامي يوم السبت، في لقاء يتوقع أن يشهد تنافساً قوياً للغاية من أجل الحصول على اللقب، ذلك أنّ مشوار كلّ لاعبة في البطولة يؤكد حرصها الكبير على التألق، وستحاول كل لاعبة تدوين اسمها في سجل المتوجين في قطر في أول نهائي لكل لاعبة في الدوحة، بعد عروض قوية في نصف النهائي، اليوم الجمعة.

وتأهلت مبوكو صاحبة المركز 13 عالمياً، على حساب اللاتفية يلينا أوستابنكو، بعد الانتصار عليها بجموعتين من دون ردّ (6ـ3 و6ـ2) حيث لم تجد مقاومة كبيرة، لتضمن من ثم دخول نادي أفضل 10 لاعبات في العالم، وهذه النتيجة تُثبت تميز اللاعبة الكندية بما أنها تخطت عقبة منافسة قوية إذ سبق للاعبة أوستابنكو الحصول على الوصافة في قطر خلال نسختي 2016 و2025، كما أن مشوار مبوكو كان مميزاً خلال هذه البطولة بعدما تخطت الروسية ميرا أندرييفا السابعة عالمياً، في ثمن النهائي، والكازاخية إيلينا ريباكينا صاحبة المركز الثالث عالمياً، وذلك في منافسات ربع النهائي. وستحاول الحصول على اللقب الثالث في مسيرتها، بعد التتويج في دورة مونتريال خلال الصيف الماضي، وبطولة هونغ كونغ في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكانت مهمة موتشوفا (19 عالمياً) أصعب نسبياً، بما أنها واجهت اليونانية ماريا ساكاري، التي تقدمت في المجموعة الأولى (6ـ3) وبدا أنّها تسير في طريقٍ مفتوح من أجل الذهاب إلى المباراة الختامية في ظل خبرتها الكبيرة، غير أنّ التشيكية عادت من بعيد معادلة النتيجة بفوزها في المجموعة الثانية (6ـ4)، لتحقق انطلاقة كاسحة في المجموعة الثالثة بعد التقدم (4ـ0). ورغم أنّ ساكاري كسبت شوطاً، كان إصرار التشيكية حاسماً في النهاية لتحسم المجموعة الثالثة (6ـ1)، وهذه العودة القوية تؤكد حرصها الكبير على الحصول على اللقب، بينما فشلت ساكاري للمرة الثالثة في تخطي الدور نصف النهائي في هذه البطولة.