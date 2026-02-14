موتشوفا تتوج بلقب بطولة قطر للتنس لأول مرة في مسيرتها

- كارولينا موتشوفا، المصنفة 19 عالميًا، تفوز بلقب بطولة قطر توتال إنرجيز لتنس السيدات بعد تغلبها على فيكتوريا مبوكو بنتيجة 6-4 و7-5، محققة أول تتويج لها في الدوحة وسط حضور جماهيري كبير. - استغلت موتشوفا خبرتها في الملاعب لتتفوق على مبوكو، حيث أظهرت تركيزًا عاليًا واستفادت من الأخطاء الحاسمة لمنافستها، مما ساعدها في تحقيق الفوز في ساعة و35 دقيقة. - عبرت موتشوفا عن سعادتها بالفوز وشكرت فريقها وعائلتها على الدعم، مؤكدة أن الحافز لتحقيق البطولات مستمر، وتلقت جائزة الصقر الذهبي من جياني إنفانتينو.

حصدت اللاعبة التشيكية كارولينا موتشوفا (29 عاماً) لقب بطولة قطر توتال إنرجيز لتنس السيدات ذات الألف نقطة، بعد تفوقها على اللاعبة الكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو (19 عاماً)، لتحقق تتويجها الأول في الدوحة تاريخياً، بعد مباراة مميزة اليوم السبت في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، حين حسمت المواجهة بواقع 6-4 و7-5 خلال ساعة و35 دقيقة، وسط حضور جماهيري كبير في المدرجات.

ودخلت موتشوفا المصنفة رقم 19 عالمياً بين اللاعبات المحترفات، والتي ستتقدم في التصنيف العالمي الجديد يوم الاثنين المقبل، المباراة بقوة منذ البداية مستغلة خبرتها الكبيرة في الملاعب، وهي التي تُعتبر واحدة من الأسماء المميزة في سماء هذه الرياضة رغم تأثّرها بالإصابات التي عانت منها خلال مسيرتها، إذ كان بإمكانها المنافسة على العديد من الألقاب لولا المعاناة في هذا الجانب في أكثر من مناسبة.

وقالت اللاعبة في تصريحات من أرضية الملعب لقنوات بي إن سبورتس القطرية بعد المواجهة مباشرة وقبل تسلّمها الكأس الغالية: "توقعت مباراة صعبة، وسعيدة أنني في النهاية تمكنت من الفوز. في كلّ سنة سأقول إن الحافز هو تحقيق البطولات، أنا سعيدة جداً وممتنة"، وأضافت من أرضية الملعب في وقتٍ لاحق: "إحساس الفوز في الدوحة أمرٌ رائع، أريد تهنئية فيكتوريا، لا تزالين مراهقة لكنك تلعبين بشكلٍ مميز، ستأتي الألقاب وحظاً موفقاً في المستقبل، شكراً لفريقي لوقوفهم إلى جانبي للاهتمام بي خلال هذا الأسبوع وكذلك العائلة في بلدي، فالمساندة تعني الكثير، أن نعيش هذه التجربة ونحقق الانتصار بعضنا مع بعض، استمتتعنا كثيراً هنا، شكراً كذلك للمنظمين والاتحاد القطري للتنس ولجميع الحاضرين، وهو أول فوز لي بـ1000 نقطة وسعيدة أن يكون ذلك في الدوحة".

وكانت موتشوفا قد استهلت رحلتها في بطولة قطر لتنس السيدات بعد تفوقها على اللاعب الروسية آنا كالينسكايا، قبل أن تقصي اليونانية ماريا ساكاري في نصف النهائي، لتبلغ اللقاء الختامي الذي حسمته لمصلحتها على مبوكو التي فجرّت مفاجأة بهذه النسخة حين أقصت الكازاخية المتوجة بلقب أستراليا المفتوحة قبل فترة قصيرة إيلينا ريباكينا، وبعدها اللاتفية يلينا أوستابينكو.

واستغلّت موتشوفا خبرتها أمام مبوكو، خاصة أنّ الأخيرة ارتكبت بعض الأخطاء في الأوقات الحاسمة، لا سيما في اللحظات الحاسمة، بينما بدت التشيكية أكثر تركيزاً منذ البداية، إذ استطاعت أن تستغلّ الإرسال الأول بشكلٍ مثالي، كما كان تقدّمها نحو الشبكة محسوباً للغاية وفي الوقت المناسب.

وحصلت اللاعبة الفائزة بدورة قطر توتال إنرجيز لتنس السيدات على اللقب بحضور رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة رجل الأعمال القطري ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ورابطة الأندية الأوروبية ناصر غانم الخليفي، وكذلك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، الذي قام بنفسه بتقديم جائزة الصقر الذهبي لصاحبة المركز الأول.