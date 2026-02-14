- حققت كارولينا موتشوفا لقبها الثاني في بطولة قطر توتال إنرجيز لتنس السيدات، بفضل أسلوبها الهجومي وإرسالاتها القوية، رغم التحديات والإصابات. - بدأت مسيرتها الاحترافية في 2013، وحققت فوزًا بارزًا على غاربيني موغوروزا في أميركا المفتوحة، مما ساعدها في دخول قائمة أفضل 100 لاعبة. - واصلت تطورها بوصولها إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة في 2021، وعادت بقوة في 2023 لتصل إلى نهائي رولان غاروس وتحتل المركز الثامن عالميًا.

حصدت اللاعبة التشيكية كارولينا موتشوفا (29 عاماً) لقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية بعمر الـ29 عاماً، بعد الإنجاز الوحيد الذي حققته في عام 2019 بدورة سيول الكورية، وذلك حين حملت "الصقر الذهبي" في بطولة قطر توتال إنرجيز لتنس السيدات ذات الألف نقطة، عقب تفوقها السبت على اللاعبة الكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو (19 عاماً).

وُلدت كارولينا موتشوفا في 21 أغسطس/ آب 1996 بأولوموك، والدها هو لاعب كرة القدم التشيكي السابق جوزيف موتشا، الذي عرّفها على رياضة التنس في سن السابعة، فأحبتها ومارستها نظراً إلى قرب ملاعب كرة المضرب من منزلها، قبل أن تقف أمام خيارين: إما كرة اليد أو التنس، فاختارت الأخيرة، لكن رحلة اللاعبة، التي تعتبر الأسطورة السويسري روجر فيدرر مثلها الأعلى، لم تكن سهلة البتة، بعدما عانت من سلسلة إصابات، خاصة في بداياتها، وهي تمتاز بأسلوبٍ هجومي ومباشر مع إرسالات قوية، كما كان واضحاً أمام مبوكو في النهائي بالدوحة.

بدأت موتشوفا مسيرتها في جولة الاتحاد الدولي للتنس للسيدات في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وكانت في السابعة عشرة من عمرها، وبلغت قيمة الجوائز في دورة دوبروفنيك 10 آلاف دولار، لكنها حصدت في الدوحة، السبت الماضي، 665 ألف دولار أميركي عقب الإنجاز الكبير والأول في البطولات ذات الألف نقطة.

شاركت موتشوفا في العديد من البطولات، كان أبرزها كأس الاتحاد الدولي للتنس، الذي بلغت النهائي خلاله في عام 2017 لكنها خسرت أمام مواطنتها ماركيتا فوندروسوفا، ثم حصلت على فرصة دخول منافسات رابطة محترفات اللعبة، وحققت أول فوزٍ لها على لاعبة ضمن المصنفات العشرين الأُوَل في العالم على حساب الإسبانية غاربيني موغوروزا، المتوجة مرتين ببطولات "الغراند سلام" خلال أميركا المفتوحة للتنس، لكنها ودّعتها من الدور الثالث على يد آشلي بارتي.

استهلت موتشوفا موسم 2019 بخسارة في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة أمام مواطنتها كارولينا بليسكوفا، وساهم أداؤها لاحقاً في دخولها قائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف رابطة محترفات التنس لأول مرة، ثم وصلت إلى ربع نهائي ويمبلدون في أول مشاركة لها، لكنها واجهت سفيتولينا مجدداً لتفشل في تحقيق حلمها.

تابعت اللاعبة عملها وتطورها، ثم حين حققت لقب بطولة كوريا الجنوبية على حساب البولندية ماجدة لينيت، أنهت العام في المركز الـ21 عالمياً، وجاء عام 2020 الذي شهد تحقيقها نتائج متباينة؛ بلغت الدور الثاني في أستراليا المفتوحة لأول مرة في مسيرتها، بينما كان أفضل أداء لها في ذلك الموسم في أميركا المفتوحة، حيث تفوّقت على المخضرمة الأميركية فينوس ويليامز، ثم على آنا كالينسكايا وسورانا سيرستيا، لتصل إلى دور الـ16 هناك قبل أن تخسر أمام فيكتوريا أزارينكا.

في العام التالي، بلغت موتشوفا نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى دورات الغراند سلام، ثم ودّعت دورة مدريد من ربع النهائي، واحتلّت المركز التاسع عشر عالمياً، لكنها عانت من الإصابات في عام 2022، وخرجت من قائمة أفضل 100 لاعبة لتنهيه في المرتبة 149 عالمياً، بعدما عملت بجدٍ كبير للعودة إلى المنافسات، لتبلغ في 2023 نهائي رولان غاروس الذي خسرته أمام البولندية إيغا شفيونتيك، وهو ما فتح لها باب الوصول إلى المركز الثامن عالمياً في التصنيف العالمي، قبل أن تتراجع نسبياً، رغم أنّها وصلت في العام نفسه، وكذلك في 2024، إلى نصف نهائي أميركا المفتوحة.